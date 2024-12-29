Техническое издание Digital Foundry представило топ-10 игр этого года с самой продвинутой графикой.
Ожидаемо, большинство игр из списка разработано на Unreal Engine 5, самом технологичном игровом движке в наше время. Но также в топ затесалась, например, Penny's Big Breakaway, малоизвестный 3D платформер, вышедший в феврале этого года. У игры всего 749 отзывов в Steam.
- Indiana Jones and the Great Circle
Новое приключение культового археолога, обещающее исследование древних цивилизаций, головоломки и захватывающие битвы. Сюжет вдохновлен классическими фильмами, с акцентом на исследование и экшен.
- Hellblade 2: Senua's Saga
Продолжение знаменитой игры о воительнице Сенуа, которая борется с собственными демонами. Сочетает глубокий психологический сюжет с потрясающей графикой и напряжёнными битвами.
- Star Wars Outlaws
Открытый мир во вселенной "Звёздных войн", где игрок берет на себя роль смелого преступника.
- Black Myth: Wukong
Вдохновленная китайской мифологией игра с эпической историей о путешествии Царя Обезьян. Захватывающие сражения, стильный дизайн и уникальные враги.
- Penny's Big Breakaway
Яркая и динамичная платформерная игра, полная юмора и приключений. Игрокам предстоит помочь Пэнни раскрыть тайну космической струны.
- Astro Bot
Симпатичная и увлекательная игра, которая перенесет вас в красочный мир роботов и прошлых проектов Playstation.
- Silent Hill 2
Ремейк культовой игры в жанре хоррор, который погрузит игроков в атмосферу психологического ужаса и страха. Улучшенная графика и современный геймдизайн с уже классической историей.
- Dragon Age: The Veilguard
Новая глава в эпической RPG-серии Dragon Age, исследующая конфликты между мирами смертных и магических существ.
- Riven
Обновленная версия классического приключения, продолжающего историю Myst. Фантастический мир, насыщенный головоломками, снова завораживает детализированной проработкой.
- Dragon's Dogma 2
Долгожданное продолжение популярной экшен-RPG с захватывающими битвами и огромным открытым миром с большим потенциалом для ролевого отыгрыша.
Ранее мы рассказывали, что издание GamingBolt тоже составляло топ самых красивых игр 2024 года. Туда также попал Stalker 2: Heart of Chornobyl.