Кроме крупных проектов этого года, в топ также попал малоизвестный платформер про циркачку Пенни.

Техническое издание Digital Foundry представило топ-10 игр этого года с самой продвинутой графикой.

Ожидаемо, большинство игр из списка разработано на Unreal Engine 5, самом технологичном игровом движке в наше время. Но также в топ затесалась, например, Penny's Big Breakaway, малоизвестный 3D платформер, вышедший в феврале этого года. У игры всего 749 отзывов в Steam.

Indiana Jones and the Great Circle

Новое приключение культового археолога, обещающее исследование древних цивилизаций, головоломки и захватывающие битвы. Сюжет вдохновлен классическими фильмами, с акцентом на исследование и экшен. Hellblade 2: Senua's Saga

Продолжение знаменитой игры о воительнице Сенуа, которая борется с собственными демонами. Сочетает глубокий психологический сюжет с потрясающей графикой и напряжёнными битвами. Star Wars Outlaws

Открытый мир во вселенной "Звёздных войн", где игрок берет на себя роль смелого преступника. Black Myth: Wukong

Вдохновленная китайской мифологией игра с эпической историей о путешествии Царя Обезьян. Захватывающие сражения, стильный дизайн и уникальные враги. Penny's Big Breakaway

Яркая и динамичная платформерная игра, полная юмора и приключений. Игрокам предстоит помочь Пэнни раскрыть тайну космической струны. Astro Bot

Симпатичная и увлекательная игра, которая перенесет вас в красочный мир роботов и прошлых проектов Playstation. Silent Hill 2

Ремейк культовой игры в жанре хоррор, который погрузит игроков в атмосферу психологического ужаса и страха. Улучшенная графика и современный геймдизайн с уже классической историей. Dragon Age: The Veilguard

Новая глава в эпической RPG-серии Dragon Age, исследующая конфликты между мирами смертных и магических существ. Riven

Обновленная версия классического приключения, продолжающего историю Myst. Фантастический мир, насыщенный головоломками, снова завораживает детализированной проработкой. Dragon's Dogma 2

Долгожданное продолжение популярной экшен-RPG с захватывающими битвами и огромным открытым миром с большим потенциалом для ролевого отыгрыша.

Ранее мы рассказывали, что издание GamingBolt тоже составляло топ самых красивых игр 2024 года. Туда также попал Stalker 2: Heart of Chornobyl.

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