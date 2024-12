В Lucasfilms оценили успех проекта.

Франшиза про Индиану Джонса переживает настоящее возрождение. Недавняя Indiana Jones and the Great Circle получила 87 баллов на Metacritic и 90% положительных отзывов в Steam.

Вице-президент Lucasfilm Games Дуглас Райли рассказал Variety, что сейчас разработчики из Machine Games занимаются дополнением The Order of the Giants.

Однако Райли намекнул, что DLC не станет концом истории игрового Инди. По его словам, компания всегда не против рассказать интересную историю, а между основными фильмами франшизы проходило много времени:

Видео дня

"Я думаю, мы всегда ищем отличные истории. И хорошая новость заключается в том, что между фильмами есть много пространства, где мы можем рассказывывать новые истории об Индиане Джонсе, которые, на мой взгляд, могут быть очень интересными."

Релиз Indiana Jones and the Great Circle произошёл 9 декабря. Игра доступна на ПК и Xbox Series, в том числе и в Xbox Game Pass.

Ранее мы рассказывали, почему в Indiana Jones and the Great Circle нельзя убивать собак. Индиана Джонс - настоящий собачник.

Вас также могут заинтересовать новости: