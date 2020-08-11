По мотивам игры Death Stranding выйдет графический роман
По мотивам игры Death Stranding, созданной известным японским геймдизайнером Хидео Кодзимой, выйдет графический роман.
Читайте такжеХидео Кодзима вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля
Обложка и описание первого тома книги появились на сайте крупнейшего в мире онлайн-магазина Amazon.
Автором графического графического романа выступил Кэндзи Яно. Он известен под псевдонимом Хитори Нодзима. Яно вместе с Хидео Кодзимой был соавтором сценария к игре Death Stranding. Кроме того, Кэндзи Яно также был автором нескольких графических новелл по серии игр Metal Gear Solid.
- За издание книги Death Stranding в мягкой обложке авторы просят 9 фунтов стерлингов.
- В романе по мотивам Death Stranding будет 304 страницы.
- Книга выйдет в продажу 3 ноября 2020 года.
- Оригинальное издание будет на английском языке.
Впоследствии авторы обещают выпустить второй том романа и сборник эссе об игре, написанный самим Хидео Кодзимой.
Трейлер Death Stranding
О чем Death Stranding
Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки, разрушенных вторжением призрачных существ из другого мира. Связующим звеном между людьми стали курьеры. Главный герой игры, Сэм Бриджес, должен пересечь континент и связать друг с другом изолированные поселения.
- Изначально Death Stranding вышла в 2019 году на PlayStation 4. Релиз игры на ПК состоялся 14 июля 2020 года.
- В работе над Death Stranding приняли участие актеры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер, Трой Бейкер, а также режиссер Гильермо дель Торо.