По мотивам игры Death Stranding выйдет графический роман

Книга, за авторством сценариста игры, выйдет 3 ноября 2020 года.

По мотивам игры Death Stranding, созданной известным японским геймдизайнером Хидео Кодзимой, выйдет графический роман.

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Обложка и описание первого тома книги появились на сайте крупнейшего в мире онлайн-магазина Amazon.

Автором графического графического романа выступил Кэндзи Яно. Он известен под псевдонимом Хитори Нодзима. Яно вместе с Хидео Кодзимой был соавтором сценария к игре Death Stranding. Кроме того, Кэндзи Яно также был автором нескольких графических новелл по серии игр Metal Gear Solid.

За издание книги Death Stranding в мягкой обложке авторы просят 9 фунтов стерлингов.

В романе по мотивам Death Stranding будет 304 страницы.

Книга выйдет в продажу 3 ноября 2020 года.

Оригинальное издание будет на английском языке.

Впоследствии авторы обещают выпустить второй том романа и сборник эссе об игре, написанный самим Хидео Кодзимой.

Трейлер Death Stranding

О чем Death Stranding

Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки, разрушенных вторжением призрачных существ из другого мира. Связующим звеном между людьми стали курьеры. Главный герой игры, Сэм Бриджес, должен пересечь континент и связать друг с другом изолированные поселения.

Изначально Death Stranding вышла в 2019 году на PlayStation 4. Релиз игры на ПК состоялся 14 июля 2020 года.

В работе над Death Stranding приняли участие актеры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер, Трой Бейкер, а также режиссер Гильермо дель Торо.

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