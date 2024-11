Такой подход дал плоды: песня из "Аркейн" заняла 3-е место в мире и 5-е в Украине по популярности на Spotify.

Саундтрек "Аркейн" выделяется звёздами мирового масштаба, над музыкой к сериалу работали Sting, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Stray Kids и многие другие. Но главной особенностью оказалось то, что все эти музыканты написали песни специально для сериала, а не просто продали лицензии на уже существующие треки.

Композитор Arcane Алекс Сивер рассказал, с чем было связано такое решение. По словам музыканта, шоураннер сериала, Кристофер Линке, терпеть не может уже заезженные песни AC/DC в фильмах Marvel. В такие моменты он не понимает, почему талантливых композиторов не попросят написать что-то новое специально для кино.

Когда Линке наконец-то представилась возможность самому выбирать, какая музыка будет звучать в его сериале, он решил собрать музыкантов и дать им написать новую музыку, а тексты песен возложить на себя и Сивера, чтобы лирика треков сочеталась с событиями сериала. Алекс отмечает, что такой подход нравится и самим исполнителям:

"Вся благодарность Кристиану и Fortiche. Почти в каждом эпизоде они выделяют одну-две сцены на несколько минут специально для какой-нибудь песни. Они ещё не знают, какой она будет, но они доверяют музыкантам и верят, что они справятся."

Единственным исключением из правил стала песня "Heavy is the Crown" от недавно вернувшихся Linkin Park. Лидер группы Майк Шинода сам пригласил Линке и Сивера к себе и показал им первые две новые песни группы, одной из которых была "Heavy is the Crown". Создатели "Аркейн" изменили темп и настроение песни, поэтому у нас теперь есть два абсолютно разных по звучанию трека с одинаковым текстом.

Стоит отметить, что сам Шинода - давний фанат League of Legends и, в частности, Arcane. Ещё когда по миру гремел только первый сезон экранизации, он уже хотел поработать с Линке и Fortiche.

Такой уникальный подход к саундтреку явно дал свои плоды: композиция Ma Meilleure Ennemie от французских реперов Pomme и Stromae, автора песен Alors On Danse и Formidable, сейчас занимает 3-е место в мире и 5-е в Украине по популярности на Spotify. Всего за неделю песню послушали 35 миллионов раз.

Ранее мы рассказывали о самой популярной песне на Spotify в этом году, которая набрала миллиард прослушиваний всего за полтора месяца.

