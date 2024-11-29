На релизе Marvel Rivals похвастается обширным ростером из 28 персонажей из комиксов Marvel.

Разработчики геройского шутера во вселеннной комиксов Marvel сообщили, что игра ушла на золото. Релиз Marvel Rivals запланирован на 6 декабря.

Геймплейно играет напоминает другой геройский шутер - Overwatch. Две команды будут сражаться за захват точки или защиту груза, в зависимости от выбранного режима игры. В игре будет доступно 9 карт из разных серий комиксов. Разработчики сосредоточили сюжет на теме мультивселенных, чтобы снять с себя ограничения на локации и персонажей.

На релизе в Marvel Rivals будет доступно 28 персонажей. Разработчики выбрали самых знаковых героев для вселенной, включая Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Железного человека, Звёздного лорда и многих других.

Видео дня

Как в любой игре-сервисе в Marvel Rivals будут сезонные ивенты. Проект стартует с нулевого сезона Doomʼs Rise, в котором игрокам расскажут о появлении вселенной игры и цели всех собравшихся героев.

Marvel Rivals будет доступна бесплатно на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что Blizzard вернула классические режимы в Overwatch 2. В игре снова доступны матчи 6 на 6, но это акция только на ограниченное время.

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