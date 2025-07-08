На данный момент компания полностью сосредоточена на GTA 6.

Rockstar Games планирует Red Dead Redemption 3, однако в приоритете у студии сейчас остаётся GTA 6.

Об этом сообщил анонимный сотрудник Rockstar в эксклюзивном комментарии для Tech4Gamers. По его словам, разработка следующей части Red Dead Redemption находится на раннем этапе, а основное внимание команды сосредоточено на завершении работы над GTA 6.

Источник не раскрыл дополнительных подробностей, но подтвердил, что серия Red Dead не заброшена. Несколько лет назад генеральный директор Take-Two Штраус Зельник уже говорил о желании выпустить продолжение, но после этого всё заглохло.

Видео дня

С момента выхода Red Dead Redemption 2 прошло почти семь лет. Игра получила высокие оценки критиков, вошла в списки лучших сиквелов за всё время и до сих пор сохраняет активное сообщество.

Ранее мы рассказвывали, что Rockstar выпустила первое за 3 года обновление для Red Dead Online. Задание Strange Tales of the West бесплатное для всех игроков.

Кроме того, недавно бывший сотрудник Rockstar рассказал сюжеты старых отменённых версий GTA 6. Всего было 3 сценария, но в компании их посчитали слишком мрачными.

Вас также могут заинтересовать новости: