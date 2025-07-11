Запомните простые трюки, которые быстро понизят температуру в помещении.

Европу накрыла аномальная жара, которая может быть смертельно опасной, особенно для пожилых и людей с сердечно-сосудистыми болезнями. Людей просят не выходить на улицу с полудня до вечера. Но даже дома от жары не скрыться.

Если у вас нет кондиционера - используйте "народные" методы, как охладить квартиру летом. Соблюдение нескольких простых правил поможет заметно снизить температуру в помещении.

Как охладить квартиру без кондиционера

Чтобы летом в комнате было прохладнее, по возможности не открывайте шторы и окна днем. Так внутрь не будет попадать солнечный свет и горячий воздух. Проветривайте дом только утром и вечером. Днем в этом нет смысла, поскольку на улице жарче, чем в помещении.

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Если нет возможности зашторивать окна, можно заклеить их пленкой от солнца. Она поглощает часть тепла и не пускает внутрь.

Есть ещё одна хитрость - воздух ощущается прохладнее, если он влажный. Поэтому простой способ, как охладить комнату без кондиционера, это развесить мокрые простыни. Периодически проводите влажную уборку поверхностей и пола. Если очень жарко спать, попробуйте мочить на ночь из пульверизатора пижаму или покрывало.

Бытовые приборы также нагревают воздух, поэтому уходя из дома выключайте из розетки все ненужное. На кухне после готовки пользуйтесь вытяжкой.

Как охладить комнату с помощью вентилятора

С охлаждающей техникой перенести лето гораздо легче. Но умельцы придумали трюк, который заменит охладитель. Для этого можно сделать "кондиционер" из вентилятора и льда. Перед включенным вентилятором ставят таз со льдом, посыпанным солью для медленного таяния. Вентилятор разгоняет холод по помещению, создавая эффект кондиционирования.

Другой способ - прикрепить прямо к вентилятору бутылки со льдом или холодной водой. Для большей эффективности можно перевернуть бутылку и отрезать дно. По всей длине сделать проколы и наполнить емкость пакетом со льдом.

Ранее мы писали, как помочь животным в жару. Владельцам котов и собак стоит запомнить эту информацию.

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