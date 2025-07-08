Чарли Кливленд заявляет, что сиквел уже готов к релизу в раннем доступе.

На прошлой неделе компания Krafton, владелец студии Unknown Worlds, внезапно уволила сразу трёх ключевых фигур в разработке игр серии Subnautica. Новым единоличным руководителем студии стал Стив Папутсис, бывший продюсер Dead Space и The Callisto Protocol.

Креативный директор Subnautica Чарли Кливленд впервые прокомментировал ситуацию у себя в блоге. По его словам, это стало неожиданностью, ведь сиквел, по мнению команды, был полностью готов к запуску:

"Мы знаем, как высоки ожидания от сиквела. И команда вложила в него душу. Мы с самого начала строили Subnautica через ранний доступ, и сообщество это ценило. И именно поэтому то, что случилось на этой неделе, стало настоящим шоком - и для нас, и для команды, и для игроков".

Он также добавил, что решение об увольнении принимали не они, а Krafton. И особенно болезненно, что спустя столько лет он больше не может работать в компании, которую сам основал.

Видео дня

Ранее мы рассказыавали, что разработчики Subnautica 2 показали первый геймплей в кооперативе. Выход в ранний доступ всё ещё запланирован на этот год.

Вас также могут заинтересовать новости: