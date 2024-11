Группа презентовала клип на мощный хард-роковый сингл "Two Faced".

Легендарная рок-группа Linkin Park, которая продолжает свое творчество с новой вокалисткой Эмили Армстронг, презентовала мощный клип на песню "Two Faced" из будущего альбома "From Zero". Релиз пластинки, первой за семь лет, запланирован на 15 ноября.

"Two Faced" - это хард-роковый трек, который, как и многие песни Linkin Park, углубляется в тему сложных отношений. Он рассказывает об осознании разногласий с партнером и вине, которая ложится на него. Мощный вокал Эмили Армстронг прекрасно передает эмоциональное напряжение песни.

"From Zero" станет новой главой в истории группы, демонстрируя их звучание с Эмили Армстронг и новым барабанщиком Колином Бриттеном.

Кроме альбома, Linkin Park анонсировали масштабное мировое турне в 2025 году, которое охватит Северную Америку, Европу, Азию и Латинскую Америку. На некоторых концертах к группе присоединятся специальные гости, такие как Queens of the Stone Age, Spiritbox и AFI.

"Возвращение в тур было невероятным. Поддержка фанатов ошеломляет, и мы готовы распространить эту энергию ещё дальше по всему миру. "From Zero" - это новая глава для нас, и мы так рады поделиться ею со всеми в большем масштабе", - поделился своими впечатлениями один из основателей группы, Майк Шинода.

Ранее группа выпустила сингл "The Emptiness Machine", который мгновенно стал мировым хитом, достигнув впечатляющих результатов в чартах и на стриминговых платформах.

Напомним, ранее рок-группа Linkin Park переиздала альбом "Hybrid Theory" в честь его 20-летия.

Вас также могут заинтересовать новости: