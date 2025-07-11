Узнайте, какие документы надо собрать, чтобы вернуть часть денег за обучение в вузе.

Украинцы, которые знают, какие самые дорогие ВУЗы Украины, понимают, что на образование придется выделить не малую сумму. Студенты, которые учились в вузе на платной основе, могут компенсировать часть потраченных средств. Для этого нужно соответствовать нескольким критериям.

Подробности о том, как вернуть деньги за обучение на контракте в Украине, эксклюзивно для УНИАН рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Можно ли вернуть деньги за обучение и в каком размере

Как пояснила эксперт, некоторые категории украинцев могут получить обратно сумму уплаченного налога на доходы физических лиц. Возврат средств предусмотрен статьей 166 Налогового кодекса Украины. Такой льготой можно воспользоваться только в том случае, если учебное заведение находится на территории Украины и аккредитовано Министерством образования и науки.

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Получить назад средства имеют право граждане, которые официально трудоустроены, платят за себя налоги, не имеют предпринимательской деятельности, подписали договор с учебным заведением о предоставлении образовательных услуг, заплатили за обучение.

Не имеют такой возможности лица, которые официально не трудоустроены и не платят налоги.

Сумма, которую можно компенсировать, составляет 18% от стоимости обучения. Важно знать не только как вернуть деньги за обучение в вузе, но и кто это может сделать. Соответствующее заявление имеет право подать сам студент, его родители, муж, жена или ребенок.

Как вернуть деньги за обучение на контракте - список документов

Для того, чтобы оформить возврат, нужно собрать копии таких документов:

Идентификационный код.

Паспорт.

Договор с учебным заведением.

Квитанции об оплате средств за обучение.

Справка о доходах с места работы.

Налоговая декларация.

Если есть справка, что лицо ВПЛ, то также нужно предоставить и этот документ.

Если за образование платил родственник, то нужно предоставить документ, которой подтверждает родство (к примеру, свидетельство о рождении, свидетельство о браке).

Документы стоит принести в Налоговую службу - там на месте предоставят пример заявления, которое нужно будет заполнить и отдать налоговикам. Подавать его нужно подавать до 31 декабря года, который идет за отчетным. То есть, к примеру, если гражданин оплачивал обучение в 2024 году, то тогда нужно подать соответствующее заявление до конца 2025-го.

Зная, как вернуть деньги за обучение в университете, вы сможете получить их в течение 60 дней. Деньги должны прийти на банковский счет заявителя, указанный в его налоговой декларации, или почтовым переводом.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

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