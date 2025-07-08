Но, в любом случае, много людей остались без работы.

Romero Games, студия, основанная Джоном и Брендой Ромеро, недавно потеряла финансирование своего нового шутера, но всё таки не закрылась, несмотря на слухи.

Студия не может назвать издателя, который отрезал финансирование, но всем очевидно, что это Xbox. В официальном заявлении Romero Games опровергла информацию о закрытии и сообщила, что команда продолжает работать и сейчас активно ищет новых инвесторов:

"Нам поступили предложения от нескольких разных издателей, которые предлагают довести нашу игру до финальной черты. Сейчас мы рассматриваем эти варианты".

Ранее бывшие сотрудники сообщали в соцсетях о массовых увольнениях и полном закрытии студии, что породило путаницу.

Видео дня

Romero Games разрабатывает некий неанонсированный шутер от первого лица с 2022 года. Эта игра должна возродить карьеру Ромеро после отменённой в 2018 году Blackroom.

Ранее эти же сотрудники рассказали, что Xbox не предупредил Джона Ромеро о закрытии его студии, хотя они встречались за день до этого. В следствии этого решения около 100 человек потеряли работу.

Кроме того, недавно журналисты Kotaku поделились, почему игры Xbox не смогли. Среди проблем издание назвало неумение компании работать с творческими руководителями.

Вас также могут заинтересовать новости: