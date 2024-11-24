Дуэт звездных исполнителей установил новый рекорд популярности на стриминговой платформе.

Совместный трек Леди Гаги и Бруно Марса "Die With a Smile" ("Умереть с улыбкой") достиг невероятного успеха, набрав миллиард прослушиваний на Spotify всего за три месяца после релиза. Этот впечатляющий результат стал новым рекордом скорости набора популярности на платформе.

Композиция, которая вышла в августе 2024 года как отдельный сингл, мгновенно покорила сердца слушателей и музыкальные чарты. "Die With a Smile" дебютировал на третьем месте Billboard Hot 100, а сейчас претендует на две премии "Грэмми 2025" в категориях "Песня года" и "Лучшее выступление поп-дуэта".

Кроме оригинальной версии, поклонники могут насладиться двумя дополнительными версиями трека: "Live in Las Vegas", записанной во время концерта в Лас-Вегасе, и нежной акустической версией.

"Die With a Smile" - это не просто песня, это настоящий феномен, который объединил миллионы людей по всему миру. Ее слушают в разных уголках планеты, она звучит на радиостанциях, в клубах и на концертах. Эта композиция стала символом надежды, любви и веры в лучшее будущее.

Секрет успеха хита заключается не только в таланте исполнителей, но и в ее эмоциональной силе и универсальном послании. Каждый может найти в этой песне что-то свое, близкое и понятное. Она вдохновляет, дарит надежду и помогает пережить сложные моменты.

Эта композиция уже стала частью истории музыки, и ее популярность, несомненно, продолжит расти.

"Die With a Smile" - это больше, чем просто песня. Это гимн любви, надежде и вере в свет.

Напомним, самые известные песни Klavdia Petrivna, которые наконец сняла маски.

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