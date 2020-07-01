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В Animal Crossing воссоздали знаменитый город из Resident Evil

14:28, 01 июля 2020
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В Animal Crossing воссоздали знаменитый город из Resident Evil / twitter.com/ffSade

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Пользователь твиттера с ником ffSade опубликовал видео, в котором показал свой остров, улицы которого напоминают знаменитый Раккун-Сити. 

В доме игрока есть несколько комнат, которые оформлены в стиле культовых локаций Resident Evil. Там можно найти холл первого этажа из особняка Спенсера, подземную лабораторию корпорации Umbrella, а также офис S.T.A.R.S. из полицейского участка Раккун-Сити.

ffSade также создал два костюма для персонажей в стиле героинь франшизы - Клэр Редфилд и Джилл Валентайн. 

Напомним, филиппинский отдел сети ресторанов быстрого питания KFC построил стилизованный остров в игре Animal Crossing: New Horizons.

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Теги: #Animal Crossing