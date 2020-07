В Animal Crossing воссоздали знаменитый город из Resident Evil

В Animal Crossing: New Horizons воссоздали самые известные локации из серии игр Resident Evil.

Пользователь твиттера с ником ffSade опубликовал видео, в котором показал свой остров, улицы которого напоминают знаменитый Раккун-Сити.

В доме игрока есть несколько комнат, которые оформлены в стиле культовых локаций Resident Evil. Там можно найти холл первого этажа из особняка Спенсера, подземную лабораторию корпорации Umbrella, а также офис S.T.A.R.S. из полицейского участка Раккун-Сити.

My Resident Evil/Biohazard inspired ACNH island preview! Some places are replicas, others are roughly inspired by certain areas. Hope you enjoy! pic.twitter.com/w5LxXArr3r