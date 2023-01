Сценаристом и продюсером шоу станет Фиби Уоллер-Бридж.

Количество игровых экранизаций продолжает расти. The Last of Us уже сейчас рвет чарты, а позже в текущем году ожидаются еще Borderlands и Gran Turismo. А недавно стало известно, что в список можно добавить сериал по мотивам Tomb Raider от Amazon.

О подготовке адаптации рассказало издание The Hollywood Reporter, которое известно своими тесными связями в киноиндустрии. Как сообщили источники портала, сценаристом и продюсером грядущего шоу станет Фиби Уоллер-Бридж. Она известна по ролях в фильме "Хан Соло. Звёздные войны: Истории" и сериалах "Дрянь", "Темные начала", "Беги". Экранизация Tomb Raider станет последним проектом, над которым актриса и писательница будет работать в партнерстве с Amazon.

Кресла исполнительных продюсеров адаптации также заняли Райан Андолина и Аманда Гринблатт. Ранее первый занимал должность руководителя отдела комедий и драмы, а вторая — главы общих сделок в Amazon. Они основали собственную продюсерскую компанию и заключили партнерство со своим бывшим работодателем. Четвертым продюсером стал Дмитрий М. Джонсон через свою фирму dj2.

Видео дня

Экранизации Tomb Raider

Ранее франшизу дважды адаптировали под формат фильмов. Первой была дилогия "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" с Анджелиной Джоли в главной роли. Эти фильмы выходили в начале 2000-х годов.

Франшиза снова засветилась на больших экранах в 2018-м. Тогда вышла картина "Tomb Raider: Лара Крофт" с Алисией Викандер в качестве центральной исполнительницы. Продолжение тоже планировалось, но его постоянно откладывали.

Дата выхода нового сериала от Amazon пока неизвестна.

Вас также могут заинтересовать новости: