Количество игровых экранизаций продолжает расти. The Last of Us уже сейчас рвет чарты, а позже в текущем году ожидаются еще Borderlands и Gran Turismo. А недавно стало известно, что в список можно добавить сериал по мотивам Tomb Raider от Amazon.
О подготовке адаптации рассказало издание The Hollywood Reporter, которое известно своими тесными связями в киноиндустрии. Как сообщили источники портала, сценаристом и продюсером грядущего шоу станет Фиби Уоллер-Бридж. Она известна по ролях в фильме "Хан Соло. Звёздные войны: Истории" и сериалах "Дрянь", "Темные начала", "Беги". Экранизация Tomb Raider станет последним проектом, над которым актриса и писательница будет работать в партнерстве с Amazon.
Кресла исполнительных продюсеров адаптации также заняли Райан Андолина и Аманда Гринблатт. Ранее первый занимал должность руководителя отдела комедий и драмы, а вторая — главы общих сделок в Amazon. Они основали собственную продюсерскую компанию и заключили партнерство со своим бывшим работодателем. Четвертым продюсером стал Дмитрий М. Джонсон через свою фирму dj2.
Экранизации Tomb Raider
- Ранее франшизу дважды адаптировали под формат фильмов. Первой была дилогия "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" с Анджелиной Джоли в главной роли. Эти фильмы выходили в начале 2000-х годов.
- Франшиза снова засветилась на больших экранах в 2018-м. Тогда вышла картина "Tomb Raider: Лара Крофт" с Алисией Викандер в качестве центральной исполнительницы. Продолжение тоже планировалось, но его постоянно откладывали.
- Дата выхода нового сериала от Amazon пока неизвестна.