Из GeForce Now уберут игры серии Batman: Arkham, Mortal Kombat и Gears of War

Вместо них появится больше игр студии Ubisoft, включая серии Assassin's Creed и Far Cry.

На этой неделе, 24 апреля, из сервиса "облачного" гейминга GeForce Now уберут игры студий Warner Bros, Codemasters, Klei Entertainment и Xbox Game Studios. Таким образом подписчикам не будут доступны Halo: The Master Chief Collection, Gears of War, Forza, серия Batman: Arkham, Mortal Kombat и другие игры.

Об этом на своем официальном сайте сообщила компания Nvidia.

Причины, по которым были удалены игры, компания не сообщила. Однако в Nvidia отметили, что вскоре сервис GeForce Now станет доступно больше игр студии Ubisoft, включая Rainbow Six Siege, Ghost Recon, The Division, Watch Dogs, серии Assassin's Creed и Far Cry.

Кроме того, вице-президент GeForce Now, Фил Эйслер, заявил, что команда ведет переговоры с онлайн-магазинами, чтобы они отмечали игры, доступные для стриминга, сразу после их релиза.

Что такое GeForce Now

GeForce Now – это сервис "облачного" гейминга, который дает возможность играть в игры на слабых компьютерах или смартфонах. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно оформить платную подписку, купить нужную игру в Steam или других онлайн-магазинах, а также иметь доступ к высокоскоростному интернету.

Напомним, ранее из сервиса "облачного" гейминга GeForce Now свои игры потребовали убрать компании Activision Blizzard, Bethesda, 2K, а также авторы инди-игры The Long Dark.