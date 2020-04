Новая игра от авторов No Man’s Sky и геймплей Grounded. Что показали на Inside Xbox

Microsoft снова похвасталась тем, что Xbox Series X будет самой мощной консолью в мире.

Компания Microsoft провела трансляцию Inside Xbox, на которой поделилась новостями о грядущих релизах и пополнении библиотеки сервиса Game Pass.

Microsoft рассказала о сюжетной кампании кооперативного симулятора выживания Grounded от студии Obsidian. Главными героями игры станут дети, которые уменьшились до размера насекомых. Теперь им предстоит выживать на заднем дворе собственного дома, строит укрытие, создавать оружие, сражаться с жуками и пауками.

Трейлер Grounded

Игра появится 28 июля в раннем доступе на Xbox One, Windows 10 и в Steam.

Также на Inside Xbox показали первые пять минут приключенческой головоломки про немую девочку Эмбер – The Last Campfire. Над проектом работает небольшая команда из студии Hello Games, создавшей космический симулятор No Man's Sky.

Трейлер The Last Campfire

Релиз The Last Campfire состоится летом на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Во время трансляции был показан трейлер пошаговой стратегии Gears Tactics, где разработчики рассказали про особенности геймплея с тремя действиями за ход для каждого персонажа. В игре будет пять классов персонажей, а главным героем станет Гейб Диаз, отец Кейт Диаз из Gears 5. Также в Gear Tactics будут зрелищные добивания бензопилой, которые будут давать отряду дополнительные очки действия.

Трейлер Gears Tactics

Gears Tactics выйдет на ПК 29 апреля. Релиз игры на Xbox One состоится в конце года.

На Inside Xbox Microsoft рассказала, что 22 апреля для кооперативной приключенческой игры Sea of Thieves выйдет обновление, которое добавит новый соревновательный режим, новую систему репутации, новые эмоции и косметические предметы для пиратов.

Трейлер обновления для Sea of Thieves

Также стало известно, какие игры в скором времени пополнят библиотеку сервиса Xbox Game Pass. Alvastia Chronicles и Journey to the Savage Planet станут доступны подписчикам 9 апреля. После этого в сервис добавят такие игры, как Yakuza Kiwami, Football Manager 2020, Mistover и Stranger Things 3: The Game.

На Inside Xbox компания упомянула про Xbox Series X. В Microsoft еще раз подчеркнули, что это будет самая мощная консоль в мире. Игры для Series X можно будет хранить на внешнем жестком диске, однако перед запуском их нужно будет перенести на SSD самой консоли. Новых подробностей про Xbox Series X компания не сообщила.