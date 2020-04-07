Сегодня Microsoft проведет конференцию Inside Xbox

Компания покажет игру Grounded и расскажет про консоль Xbox Series X.

Сегодня, в ночь с 7 на 8 апреля, Microsoft проведет онлайн конференцию Inside Xbox. Трансляцию можно будет посмотреть на Twitch, YouTube, Facebook, Twitter и Mixer.

Об этом Microsoft сообщила на своем официальном сайте.

Основная часть трансляции будет длиться 40 минут. На ней расскажут новости о пошаговой стратегии Gears Tactics, кооперативной песочнице Sea of Thieves, а также об играх, которые пополнят библиотеку сервиса Xbox Game Pass. После этого компания представит геймплей Grounded – игры про детей уменьшившихся до размера муравьев, и вынужденных выживать на заднем дворе своего дома.

Кроме того, в рамках конференции директор по управлению ПО Джейсон Роналд прокомментирует технические характеристики консоли Xbox Series X.