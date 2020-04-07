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Сегодня Microsoft проведет конференцию Inside Xbox

10:52, 07 апреля 2020
Игры
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Кадр из игры Grounded / ign.com

Об этом Microsoft сообщила на своем официальном сайте.

Основная часть трансляции будет длиться 40 минут. На ней расскажут новости о пошаговой стратегии Gears Tactics, кооперативной песочнице Sea of Thieves, а также об играх, которые пополнят библиотеку сервиса Xbox Game Pass. После этого компания представит геймплей Grounded – игры про детей уменьшившихся до размера муравьев, и вынужденных выживать на заднем дворе своего дома.

Кроме того, в рамках конференции директор по управлению ПО Джейсон Роналд прокомментирует технические характеристики консоли Xbox Series X.

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Теги: #Xbox