Capcom работает над новым проектом по Resident Evil - СМИ

Студия M-Two Inc. готовит для Capcom еще одну игру в серии Resident Evil.

Об этом сообщил инсайдер Dusk Golem.

По его словам, работа над новой игрой ведется с 2016 года, а ее выход запланирован на 2021. Новый проект не связан с Code Veronica или Dino Crisis, а его масштаб больше, чем у последних релизов Capcom. Инсайдер также утверждает, что анонс игры, которая может многих "запутать", произойдет очень скоро.

I'm holding off until a bit after RE3 releases to talk about the other thing, but as I've said multiple times there's another Resident Evil game coming out in 2021, one I'm very excited for but it's going to really confuse some people. It's had a very interesting development.