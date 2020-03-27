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Поставки физических копий ремейка Resident Evil 3 в Европе могут задержаться из‑за коронавируса

10:57, 27 марта 2020
Игры
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Resident Evil 3 / store.playstation.com

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Об этом говорится в заявлении компании, размещенном в Twitter. 

В то же время Capcom подчеркнула, что игра по-прежнему выйдет 3 апреля на PS4, Xbox One и ПК.

В компании отметили, что сейчас пытаются наладить работу с партнерами, чтобы решить проблемы с поставками. Для уточнения информации также посоветовали обращаться в местные магазины. 

Ранее сообщалось, что физические копии ремейка игры Final Fantasy VII могут прибыть в точки розничной продажи позже, чем ожидалось. 

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