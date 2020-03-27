Поставки физических копий ремейка Resident Evil 3 в Европе могут задержаться из‑за коронавируса
10:57, 27 марта 2020Игры
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Игра по-прежнему выйдет 3 апреля на PS4, Xbox One и ПК.
Resident Evil 3 / store.playstation.com
Capcom Europe предупредила о возможных задержках поставок физических копий Resident Evil 3 Remake в Европе из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Об этом говорится в заявлении компании, размещенном в Twitter.
В то же время Capcom подчеркнула, что игра по-прежнему выйдет 3 апреля на PS4, Xbox One и ПК.
В компании отметили, что сейчас пытаются наладить работу с партнерами, чтобы решить проблемы с поставками. Для уточнения информации также посоветовали обращаться в местные магазины.
Please take a moment to read this message. pic.twitter.com/0OBBAbzAej— Capcom UK (@Capcom_UK) March 26, 2020
Ранее сообщалось, что физические копии ремейка игры Final Fantasy VII могут прибыть в точки розничной продажи позже, чем ожидалось.
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