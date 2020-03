Поставки физических копий ремейка Resident Evil 3 в Европе могут задержаться из‑за коронавируса

Capcom Europe предупредила о возможных задержках поставок физических копий Resident Evil 3 Remake в Европе из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в заявлении компании, размещенном в Twitter.

В то же время Capcom подчеркнула, что игра по-прежнему выйдет 3 апреля на PS4, Xbox One и ПК.

В компании отметили, что сейчас пытаются наладить работу с партнерами, чтобы решить проблемы с поставками. Для уточнения информации также посоветовали обращаться в местные магазины.

Please take a moment to read this message. pic.twitter.com/0OBBAbzAej