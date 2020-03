PlayStation снизит стоимость подписки PS Plus в Украине

С 1 мая стоимость годовой подписки PS Plus в Украине составит 1299 грн.

Стоимость подписки сервиса PS Plus для владельцев консоли PlayStation 4 в Украине снизится. Об этом сообщила компания Sony.

До конца апреля цены будут оставаться прежними. Изменения вступят в силу 1 мая в 12:59 по киевскому времени.

12 месяцев – 1299 грн (в данный момент – 1849 грн)

3 месяца – 549 грн (в данный момент – 769 грн)

1 месяц – 209 (в данный момент – 249 грн)

Как сообщила компания, цена на их сервис будет снижена в связи с ситуацией, которая сложилась на рынке. Больше подробностей Sony не предоставила.

Что такое PS Plus

PS Plus – это платный сервис, который предоставляет владельцам консоли PlayStation доступ к многопользовательским функциям в играх, а также к дополнительным возможностям. Раз в месяц подписчики получают 2 бесплатных игры, эксклюзивные скидки в магазине PS Store и доступ к облачному хранилищу объемом 100 ГБ.

Напомним, 3 марта подписчики получат ремейк легендарной игры Shadow of the Colossus и платформер Sonic Forces. Кроме того, сейчас в PS Store действует акция "Предложение недели", в рамках которой игроки могут приобрести Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition со скидкой в 70% - за 539 грн. Предложение будет действительно до 5 марта.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Игры.