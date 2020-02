В марте подписчики PS Plus получат легендарную игру Shadow of the Colossus и Sonic Forces

Загрузить новые игры месяца на PS4 можно будет уже 3 марта.

В марте подписчики сервиса PS Plus получат ремейк легендарной игры Shadow of the Colossus и платформер Sonic Forces. Соответствующую информацию сообщила компания Playstation.

Мартовские игры по подписке PS Plus

Что такое Shadow of the Colossus

Shadow of the Colossus – это ремейк легендарного приключенческого экшена с элементами головоломки. Игра рассказывает о воине по Вандере, который потерял свою любимую девушку Моно. Он приносит возлюбленную в храм и просит таинственного здешнего обитателя Дормина вернуть душу Моно. Тот соглашается, но взамен требует разрушить шестнадцать каменных идолов. Чтобы уничтожить их Вандеру придется убить шестнадцать гигантских созданий-колоссов, живущих в проклятых землях. В арсенале воина только меч и лук со стрелами.

Главной особенностью игры является необходимость взбираться на колоссов и передвигаться по их телам в поисках уязвимых мест. Изначально Shadow of the Colossus вышла на PlayStation 2 в 2005 году. В 2006 году ее наградили премией BAFTA в области игр. Это один из лучших эксклюзивов Sony, который переносили как на PS3, так и на PS4.

Трейлер Shadow of the Colossus

Что такое Sonic Forces

Sonic Forces – это платформер из серии Sonic the Hedgehog от компании Sega. Для управления доступны сразу три персонажа: классический и современный Соник, а также аватар – пользовательский персонаж игрока. Каждый герой имеет свой уникальный стиль геймплея. Так, к примеру, игровой процесс за классического Соника включает в себя уровни в двухмерной перспективе, в духе старых игр серии, в то время как уровни для современного Соника в основном трехмерны и напоминают игры Sonic Colors и Sonic Generations.

Трейлер Sonic Forces

Получить игры можно будет уже 3 марта. До этого времени подписчикам PS Plus доступны Bioshock: The Collection, The Sims 4 и Firewall Zero Hour.

