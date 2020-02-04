PlatinumGames собрала больше миллиона долларов на ремастер The Wonderful 101

Разработчики добавят в игру режим Time Attack.

Компания PlatinumGames за несколько часов собрала на Kickstarter больше миллиона долларов на ремастер приключенческой игры The Wonderful 101.

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Это означает, что разработчики добавят в игру режим Time Attack, который называют "мечтой спидраннера".

Студии требуется 50 тысяч долларов для выпуска игры на Nintendo Switch, 250 тысяч - на Steam-версию и 500 тысяч - на порт для PlayStation 4.

Следующая цель - сбор 1,5 миллиона долларов, при достижении которой игроки получат двухмерное приключение Luka's First Mission.

Ранее компания запустила тизер-сайт, на котором будут анонсированы четыре новых проекта.

О чем The Wonderful 101

The Wonderful 101 - экшен, где игроку надо управлять отрядом супергероев, которые спасают жителей родного города от разных опасностей. Игра вышла в 2013 году эксклюзивом для Wii U.