Шутер Days of War выйдет 30 января

Авторы игры о Второй Мировой войне объявили дату релиза и показали трейлер.

Days of War – шутер о Второй Мировой войне от студии Driven Arts обзавелся датой релиза. Игра выходит из раннего доступа в Steam 30 января. Об этом разработчики сообщили в новом трейлере игры.

О чем Days of War

Days of War – это мультиплеерный шутер в духе первых игр серии Call of Duty и Medal of Honor. Разработчики сами позиционируют его как «олдскульный». В релизной версии игры создатели обещают режимы для 32 игроков на 12 картах в декорациях Северной Африки, а также Западного и Восточного фронтов Второй мировой войны. Игрокам будут доступны 60 видов оружия – от винтовок до пулеметов, которые можно улучшать и кастомизировать.

Трейлер Days of War

Игра Days of War вышла в ранний доступ в Steam в 2017 году. В данный момент у нее «смешанные» отзывы. В основном пользователи жалуются на ошибки, плохую оптимизацию и малое количество игроков в онлайне. Однако стоит учитывать, что это касается ранней версии игры.

Релизная версия будет доступна игрокам в Steam уже 30 января и будет стоить 329 грн.