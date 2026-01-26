В долгосрочной стратегии УЗ должна отказаться от тарифного давления и перейти к реформам, - депутаты

Бизнес продолжает выражать обеспокоенность возможным повышением тарифов на грузовые перевозки.

В долгосрочной перспективе "Укрзализныця" должна отойти от практики решения финансовых проблем путем повышения грузовых тарифов и сосредоточиться на структурных реформах, изменении бизнес-модели и расширении клиентской базы. Об этом заявили народные депутаты и представители бизнеса, комментируя бюджетную политику и планы развития железнодорожного сектора для Центра транспортных исследований.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития в прошлом году предлагал предусмотреть в государственном бюджете на 2026 год более 26 млрд грн финансовой поддержки УЗ для обеспечения пассажирских перевозок, гуманитарных и эвакуационных грузов. Однако в финальной редакции бюджета эти расходы учтены не были.

Председатель подкомитета по вопросам промышленной политики комитета ВРУ по вопросам экономического развития Муса Магомедов отметил, что проблему можно решить только путем введения долгосрочного механизма компенсации убытков пассажирских перевозок.

"Речь идет о полном финансировании таких убытков, внесении изменений в бюджет на следующий год и заложении соответствующих расходов в бюджетах будущих лет", - подчеркнул он.

Впрочем, бизнес продолжает выражать обеспокоенность возможным повышением тарифов на грузовые перевозки. В Министерстве развития признают: при дефиците бюджета УЗ в 38 млрд грн на 2026 год вопрос индексации тарифов остается на повестке дня. Однако, по словам заместителя министра развития общин и территорий Алексея Балесты, индексация должна быть прогнозируемой и понятной для бизнеса, а государство должно параллельно усиливать бюджетную поддержку компании.

Представители промышленности предупреждают, что резкий рост тарифов может привести к потере грузопотоков и углублению финансовых проблем самой УЗ.

"Повышение тарифов это дорога в никуда: клиенты уйдут, грузопоток уменьшится, а убытки только будут расти", - отмечают в отраслевых ассоциациях.

Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Сирко отмечает, что ключ к стабильности - не в тарифном давлении, а в трансформации компании. По ее словам, УЗ должна расширять спектр услуг, активнее работать с аграрным, химическим и контейнерным сегментами, оптимизировать пассажирские перевозки и избавляться от непрофильных активов.

"Железная дорога должна перейти от советской модели к полноценной коммерческой логике - бороться за клиента сервисом, эффективностью и прозрачностью", - подчеркнула парламентарий.

Она добавила, что у компании уже есть утвержденная стратегия развития, которая предусматривает именно такой подход, и главная задача государства и менеджмента УЗ - обеспечить ее реальное выполнение вместо постоянного возвращения к идее повышения тарифов.

Ранее президент ОП Укрметалллургпром Александр Каленков заявил, что отсутствие реального реформирования "Укрзализныци" с 2012 года обошлось украинской экономике уже в более чем 200 млрд грн, которые бизнес был вынужден переплатить из-за завышенных монопольных тарифов.

