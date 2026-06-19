Более 1000 вагонов могут исчезнуть с рельсов: в УЗ заявили о критическом состоянии подвижного состава

Средний возраст пассажирских вагонов "Укрзализныци" составляет более 35 лет.

Изношенность пассажирских вагонов "Укрзализныци" превысила 74%, а более тысячи вагонов уже ожидают вывода из эксплуатации из-за возраста и технического состояния. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Средний возраст пассажирских вагонов – 35,4 года. В настоящее время износ пассажирского подвижного состава составляет 74,2%. 1050 вагонов ожидают обследования и вывода из эксплуатации из-за своего возраста и непригодного состояния", – сообщили в УЗ.

По данным компании, средний уровень износа грузовых вагонов составляет почти 89%, а 1993 год является средним годом выпуска грузовых вагонов.

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Для поддержания работоспособности подвижного состава в 2026 году компания планирует провести ремонт 1184 пассажирских вагонов. Речь идет как о деповых ремонтах, так и о капитальном обновлении различной степени сложности, включая капитально-восстановительные работы.

Параллельно "Укрзализныця" рассчитывает пополнить парк новыми вагонами. В 2026 году планируется за счет бюджетных средств провести закупку 100 пассажирских вагонов

"Уже объявлен тендер на изготовление 10 вагонов нового поколения, которые отличаются увеличенным до 50 лет сроком службы, более комфортной планировкой и расширенным кузовом, что позволяет увеличить длину полок до 2,2 метров. В ближайшее время будут объявлены и дальнейшие закупки вагонов других типов, запланированные на этот год", – добавили в УЗ.

"Укрзализныця" – последние новости

С 29 июня начнет действовать обновленное летнее расписание движения поездов, которое будет адаптировано к повышенному сезонному спросу. Продажа билетов уже открыта, а расписание предусматривает расширение предложения на популярных маршрутах.

Ранее в УЗ заявляли, что компания вошла в самый пиковый период 2026 года. Ежедневно "Укрзализныця" фиксирует 340 тыс. запросов на билеты и перевозит 80 тыс. человек. В дальнейшем эта пропорция будет расти с 4 претендентов на одно место до 6–7 желающих на билет.

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