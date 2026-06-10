Купить билеты на поезд станет сложнее: 'Укрзализныця' предупредила о начале пикового сезона

Планируется, что за три летних месяца УЗ перевезет 7 млн пассажиров.

"Укрзализныця" вступила в самый пиковый период 2026 года. Ежедневно компания фиксирует 340 тысяч запросов на билеты и перевозит 80 тысяч человек.

Как сообщилапресс-служба перевозчика, в дальнейшем это соотношение будет расти с 4 претендентов на 1 место до 6-7 желающих на билет.

"Чтобы быть максимально прозрачными в ответе на вопрос: "Где билеты?", мы продолжаем нашу традицию летних отчетов. Как и в прошлом году, мы будем регулярно показывать еженедельные данные по перевозке детских групп и военных, топовым направлениям и фактическим возможностям", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в течение первой недели по железной дороге путешествовали 472 873 пассажира, а рекордсменом стал поезд №104 Львов-Лозовая, который перевез более 13 тысяч человек. В целом планируется, что в течение трех летних месяцев УЗ перевезет 7 млн пассажиров.

"Укрзализныця" советует пассажирам планировать поездки заранее, учитывая, что продажа билетов начинается за 20 дней до даты отправления.

"Также есть эффективная опция автопокупки. Через приложение "Укрзализныци" вы выбираете нужный поезд и дату. При появлении места в продаже программа выкупает его", – говорится в рекомендации компании.

Для военных и их семей доступны билеты из спецрезерва, которые можно приобрести через приложение Армия+.

"Укрзализныця" – последние новости

С 29 июня "Укрзализныця" переходит на обновленное летнее расписание движения, адаптированное под повышенный сезонный спрос. Продажа билетов открывается 9 июня, а расписание предусматривает расширение предложения на популярных маршрутах.

При этом украинцы массово жалуются на невозможность приобрести билеты на поезда "Укрзализныци" в последнюю декаду июня. Со своей стороны, в "Укрзализныце" отмечают, что в настоящее время продолжаются подготовительные работы к открытию продажи билетов на поезда летнего периода курсирования, начиная с 28 июня 2026 года.

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