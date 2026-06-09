'Укрзализныця' вводит летнее расписание поездов: добавлено 12 рейсов и изменен ряд маршрутов

В целом железнодорожники добавили 12 новых рейсов и значительно ускорили движение трёх поездов.

"Укрзализныця" с 28 июня переходит на обновленное летнее расписание движения, адаптированное под повышенный сезонный спрос. Продажа билетов открывается сегодня, а расписание предусматривает расширение предложения на популярных маршрутах.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, в целом железнодорожники добавили 12 новых рейсов, существенно ускорили три поезда, продлили до гор четыре маршрута, а также превратили восемь черезсуточных поездов в ежедневные.

Отмечается, что флагманский поезд №1/2 "Единство" продлен до Рахова. Поэтому с 29 июня он будет курсировать по маршруту Харьков-Рахов (ранее Харьков-Ворохта). Это самый длинный маршрут флагманского поезда в Украине – 1325 км. В составе поезда есть женский и новый детский вагон.

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Поезд №55/56 Киев-Рахов будет курсировать ежедневно (вместо через день). Это увеличит количество мест на самом популярном направлении для семейного отдыха из Винницы, Хмельницкого, Тернополя в Ивано-Франковск, Яремчу, Татаров, Ворохту, Ясиню, Квасы и Рахов.

В свою очередь, поезд "Сакура" будет быстрее добираться из Киева в Ужгород и в обратном направлении. Поезд будет отправляться из Киева в 23:28 (вместо 17:41). Обратный рейс будет прибывать в Киев в 06:09 (вместо 09:58), а в Хмельницкий – еще до полуночи.

Поезд №113/114 Харьков-Ужгород будет курсировать через день вместо "по датам" и обеспечит более удобный проезд из Харькова и Полтавы в Ривне, Луцк, города Закарпатья. Зато другой рейс №45/46 Харьков-Ужгород меняет маршрут через Поддиль, поэтому жители Винницы, Хмельницкого, Тернополя смогут добраться до Закарпатья в удобное время.

До станции Ясиня продлены маршруты №137/138 Киев – Ясиня (вместо Киев – Ивано-Франковск) и №142/141 Чернигов – Ясиня (вместо Чернигов – Ивано-Франковск).

Кроме того, среди новых поездов: ночной экспресс №83/84 Днепр – Мукачево, дневной поезд №153/154 Днепр – Одесса (по датам), №157/158 Киев – Ивано-Франковск, №210/209 Николаев – Ивано-Франковск (через день), №229/230 Харьков – Кременчуг (с 29 июня).

"Вагонов у нас, к сожалению, не стало больше, но мы плодотворно поработали в течение нескольких месяцев, чтобы максимально эффективно "закрутить" то, что у нас есть – это и сделало возможным новый летний график", – добавили в УЗ.

"Укрзализныця" – последние новости

Украинцы массово жаловались на невозможность приобрести билеты на поезда "Укрзализныци" на конец июня. Тогда в "Укрзализныце" отметили, что продолжаются подготовительные работы к открытию продажи билетов на поезда летнего периода курсирования, начиная с 28 июня.

С 25 апреля в УЗ заработала новая система динамического ценообразования для железнодорожных билетов. Отныне цена билета на поезд зависит от сезона, дня недели, заблаговременности покупки и заполненности маршрута. Новая система ценообразования на билеты будет действовать только для вагонов СВ (люкс) и 1 класса поездов "Интерсити" во внутреннем сообщении.

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