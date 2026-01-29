Tesla делает резкий поворот: Маск снимает с производства два культовых авто, - BI

Завод в Калифорнии будет переоборудован для производства человекоподобных роботов Optimus.

Американская автомобильная компания Tesla прекратит выпуск Model S и X уже в следующем квартале, которые много лет были визитной карточкой компании. Вместо этого Илон Маск заявил о масштабном курсе на человекоподобных роботов Optimus, пишет Business Insider.

"Пришло время положить конец программам Model S и X достойным увольнением, потому что мы действительно движемся в будущее, основанное на автономности", - отметил генеральный директор Илон Маск.

Tesla планирует заменить производственные линии этих моделей на фабрике в городе Фремонт в Калифорнии на цеха по производству человекоподобных роботов Optimus. Долгосрочной целью является производство одного миллиона роботов в год.

В то же время Маск заверил, что Tesla и в дальнейшем будет поддерживать владельцев Model S и Model X, пока эти автомобили остаются на дорогах. А тем, кто мечтал приобрести один из этих электромобилей, он отметил, что "сейчас самое время их заказать".

По словам Маска, такое решение является "несколько печальным", но является частью "общего перехода компании к автономному будущему".

Акции Tesla в среду выросли после того, как компания превзошла ожидания по прибыли и объявила об инвестициях в 2 млрд долларов в другую AI-компанию Маска xAI. Также в Tesla подтвердили, что третье поколение своего робота Optimus выйдет позже в этом квартале.

Отмечается, что Model S и Model X - это одни из самых старых и дорогих моделей Tesla. Model S впервые представили еще в 2009 году, а первые поставки стартовали в 2012 году. Model X анонсировали в 2012 году, а клиенты получили первые авто в 2015 году.

Обе модели получили обновление в 2025 году, включая увеличение запаса хода, лучшую шумоизоляцию и более плавную подвеску, а также повышение цены на 4 500 долларов. Однако обновления не включали некоторые из самых инновационных технологий, которые были представлены в Tesla Cybertruck.

На сайте Tesla стартовая цена Model S составляет 94 990 долл., или 109 990 долл. для более премиальной версии Plaid. Model X стоит от 99 990 долл., или 114 990 долл. за Plaid.

