Американец испытал электрокар Tesla зимой и был неприятно удивлен тем, как прошла поездка

Во время поездки без подготовки мощность и рекуперативное торможение электрокара были значительно ограничены.

Мужчина из США выяснил, что произойдет, если заранее не подготовить электромобиль к поездке зимой. Как оказалось, очень важно прогревать его аккумуляторную батарею до оптимальной температуры, пишет Supercar Blondie.

Блогер из Колорадо на своем YouTube-канале Out of Spec Roaming рассказал, что происходило с его электромобилем Tesla Model Y на морозе. Перед поездкой мужчина оставил автомобиль на ночь прямо на улице и не заряжал его.

Блогер решил выяснить, насколько важно предварительно прогревать аккумуляторную батерею электромобиля перед поездкой в холодную погоду. Для этого электрокар был оставлен на улице при температуре −15 °C.

Видео дня

При запуске электромобиля на центральном дисплее появился предупреждающий индикатор, сообщающий, что из-за низкой температуры рекуперация энергии будет меньше. По словам блогера, это стало очевидным уже при первой поездке, так как мощность и рекуперативное торможение были значительно ограничены.

Кроме того, на центральном дисплее мигали предупреждения о низком давлении в шинах, а также о сокращении запаса хода из-за низкой тепературы аккумуляторной батареи. Уже спустя 30 минут поездки блогер заметил улучшения.

После повышения температуры аккумуляторной батареи до оптимального уровня рекуперация энергии при торможении стала эффективнее. Также электромоторы стали выдавать больше мощности, а прогнозируемый запас хода увеличился.

Также мужчина отметил, что зарядка электромобиля в холодную погоду является не самой простой задачей. Зарядный порт замерз, и холодная аккумуляторная батарея заряжалась очень долго.

После прогрева аккумуляторной батареи до +26,5 °C перед поездкой электромобиль был значительно эффективнее. Рекуперация энергии при торможении стала намного лучше, а зарядка стала гораздо быстрее.

Лучшие электромобили 2026 года

Ранее в WhatCar? определили 10 лучших электромобилей, которые можно купить новыми в 2026 году. В рейтинг вошли как премиальные модели, так и бюджетные электрокары.

Лучшим электромобилем 2026 года эксперты признали Renault 5 E-Tech. Это компактный электрокар с дизайном в стиле культовой модели 70-х годов.

В издании похвалили управляемость Renault 5 E-Tech, а также отметили, что у этой модели отличная информационно-развлекательная система. Другим плюсом этого электромобиля назвали бюджетный ценник.

Вас также могут заинтересовать новости: