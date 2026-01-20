Подержанные автомобили из США: названы модели, которые раскупают украинцы

Наиболее популярными в этом сегменте оказались электромобили.

В прошлом году украинцы приобрели почти 61,6 тысячи подержанных легковых автомобилей из США. Такие данные приводит специализированный портал "УкрАвтопром".

Таким образом, подержанные легковые автомобили из США составили 22% от всех подержанных легковых авто, впервые зарегистрированных в 2025 году. По сравнению с 2024 годом, спрос на подержанные машины из Штатов вырос на 48%.

Наиболее популярными в этом сегменте оказались электромобили, на которые пришлось 52% продаж. Общий рост украинского рынка электромобилей обусловлен ожиданием отмены налоговых льгот с 1 января 2026 года, что, по мнению специалистов, может привести к подорожанию "электрики" на 20%. Многие украинцы пытались (особенно в конце года) приобрести электромобили по старой цене.

Кроме электромобилей, популярностью у украинцев традиционно пользовались бензиновые авто из США, на которые пришлось 34% продаж. На третьем месте оказались гибриды с долей в 7%. На дизельные и автомобили с ГБО пришлось 4% и 3% продаж, соответственно.

Если говорить об отдельных моделях, то наибольшим спросом на отечественном рынке пользовался компактный электрический кроссовер (SUV) Tesla Model Y. В целом в пятерку лидеров попали сразу три модели от Tesla.

ТОП-5 подержанных автомобилей, произведенных в США:

Tesla Model Y – 10 342 единицы. Tesla Model 3 – 9106. Ford Escape – 3796. Tesla Model S – 3075. Chevrolet Bolt – 2965.

Ранее стало известно, что в прошлом году украинцы приобрели более 29 тысяч легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это в два раза больше, чем в позапрошлом году. Среди новых легковых автомобилей наибольшим спросом в этом сегменте пользовались Volkswagen ID. UNYX, BYD Song Plus и BYD Leopard 3. Среди подержанных легковых автомобилей из Китая на первом месте оказался Zeekr 001.

Также сообщалось, что по итогам 2025 года в тройку самых популярных моделей новых машин в Украине вошли Renault Duster, Toyota RAV4 и Volkswagen ID. UNYX.

