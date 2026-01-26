Куча проблем с надежностью: эксперты определили, автомобили какой марки ломаются чаще всего

По словам экспертов, эти автомобили с пробегом выходят из строя чаще конкурентов.

Покупка подержанного автомобиля часто является более выгодной по сравнению с приобретением нового авто. Тем не менее, некоторые бренды выпускают очень ненадежные модели, которые со временем все чаще выходят из строя.

В BGR на основе исследования Consumer Reports назвали бренды, чьи автомобили с пробегом являются самыми ненадежными. Этот антирейтинг возглавил популярный производитель электромобилей.

Отмечается, что бренд Tesla занял последнее место по надежности подержанных автомобилей. Он набрал всего 31 балл, в то время как у лидера рейтинга (Lexus) - 77 баллов.

Эксперты изучили данные о поломках подержанных автомобилей и опросили владельцев моделей пяти-десятилетней давности. Так они выяснили, что Tesla улучшила надежность своих новых автомобилей, но модели с пробегом все еще имеют много проблем.

В частности, одной из самых проблемных моделей бренда оказался пикап Tesla Cybertruck. У него обнаружили сразу несколько распространенных проблем, включая сбои в работе некоторых электронных компонентов.

По словам экспертов, многие электромобили оказались ненадежнее автомобилей с ДВС. Тем не менее, новые электрокары чаще имеют меньше проблем, чем модели пяти-десятилетней давности.

Механик назвал самый надежный подержанный автомобиль в мире

Ранее известный автомеханик Пол Лукас рассказал, какой подержанный автомобиль является самым надежным. По его словам, Ford Focus первого поколения - это машина, которая не будет постоянно простаивать в гараже на ремонте, как многие другие.

Автомеханик утверждает, что именно Ford Focus лучше всего подходит для эксплуатации на дорогах. Он подчеркнул, что "ни о чем не жалеет" в связи с покупкой данного автомобиля.

