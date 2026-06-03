В Украине завершили основной ремонт дорог после сложной зимы, – Свириденко

В дальнейшем восстановление дорожной инфраструктуры будет сосредоточено в прифронтовых регионах.

В Украине завершили основные плановые работы по восстановлению дорожного покрытия на дорогах государственного значения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"На магистралях национального и международного значения завершены первоочередные работы по ликвидации образовавшихся после зимы выбоин и других деформаций", – отметила Свириденко.

По ее словам, в этом году отремонтировано 14 млн кв. м. дорожного полотна, что является самым высоким показателем за период полномасштабного вторжения.

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Премьер-министр отметила, что в дальнейшем усилия по восстановлению дорожной инфраструктуры будут сосредоточены на прифронтовых регионах, в частности на автодорогах, имеющих критическое значение для военной логистики и эвакуации.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба добавил, что наибольшие объемы работ выполнены на ключевых транспортных артериях страны:

М-06 Киев – Чоп;

М-05 Киев – Одесса;

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск;

М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр;

М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

Ремонт дорог в Украине – главные новости

1 мая премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Украине завершили основные дорожные работы на международных трассах. Работы начались в феврале.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин ранее сообщал, что в Европе, в отличие от Украины, верхний слой асфальта снимают каждые 5 лет независимо от его состояния. По его словам, это является причиной того, почему дороги в Европе намного лучше отечественных.

В феврале стало известно, что в Украине критически не хватает средств на ремонт дорог. Тогда сообщалось, что основным препятствием для восстановления инфраструктуры и привлечения инвестиций является отсутствие Дорожного фонда.

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