В Украине готовятся к масштабному ремонту дорог: Свириденко рассказала, когда он начнется

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрены расходы на ремонт автодорог.

В Украине вскоре начнется ремонт дорог, как только позволят погодные условия. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Поручила вице-премьер-министру по восстановлению Украины Алексею Кулебе вместе с Государственным агентством восстановления срочно обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования", - отметила она.

По ее словам, это прежде всего стратегически важные маршруты, которые обеспечивают логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры.

Она подчеркнула, что работы должны быть начаты, как только это позволят погодные условия. Премьер-министр добавила:

"В государственном бюджете на 2026 год предусмотрены расходы на ремонт автодорог. Правительство работает над обеспечением дополнительного финансирования".

Отметим, что ранее глава государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин сообщал, что в бюджете на плановое финансирование дорог на 2026 год выделили 8,494 млрд грн. Это на более чем 5 млрд грн меньше, чем в 2025 году.

По данным Госагентства, в прошлом году на ремонты и эксплуатационное содержание дорог по бюджетным программам было выделено 13,934 млрд грн.

Отметим, что 15 февраля многие водители жаловались, что автомобильные дороги Украины часто бывают переполнены "лунными кратерами". Скорость движения кое-где не превышает 20 км/ч.

16 февраля журналисты сообщали о транспортном коллапсе в столице. В Киеве из-за снега и гололеда на дорогах образовывались пробки, особенно сложная ситуация на спусках и подъемах. Отмечалось, что в столице было много ДТП - автомобили сползали на льду.

8 января в Украине из-за тяжелых погодных условий было ограничено движение на дорогах в Ровенской и Житомирской областях.

