Секретное правило: почему военные ночью включают только красный свет

Красное освещение помогает солдатам сохранять ночное зрение, затрудняет обнаружение их позиций противником и даже используется на подводных лодках.

Военные активно используют красный свет во время ночных операций, ведь он позволяет выполнять задачи в темноте, не теряя естественной способности видеть ночью и не привлекая лишнего внимания противника, пишет Slash Gear.

Находясь в темноте, человеческий глаз адаптируется к слабому освещению. Для этого организм вырабатывает родопсин – светочувствительный пигмент, который улучшает ночное зрение.

Однако яркий белый свет быстро разрушает родопсин, из-за чего человеку снова требуется время для адаптации к темноте.

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Именно поэтому военные используют красное освещение. Благодаря самой длинной длине волны среди видимого света – около 700 нанометров – оно практически не влияет на уровень родопсина, позволяя солдатам сохранять ночное зрение даже после работы с картами, приборами или техникой.

Меньше шансов быть замеченными

Еще одно важное преимущество красного света – его сложнее заметить на большом расстоянии.

Благодаря этому военные могут пользоваться освещением, не превращая свои позиции в легкую мишень для противника.

Именно поэтому красный свет применяют во время ночных маршей, проверки оборудования, работы командных пунктов, а также на военно-морских кораблях, где экипаж должен видеть приборы без использования яркого освещения.

Зачем красный свет нужен на подводных лодках

Несмотря на то, что свет внутри подводной лодки не может выдать ее местонахождение, красное освещение используют и там.

Причина связана с работой человеческого организма. Подводники могут находиться под водой месяцами без естественного солнечного света. Чтобы поддерживать нормальный циркадный ритм – внутренние биологические часы человека, – днем на борту используют яркое белое освещение, а ночью переходят на красное.

Такой режим помогает организму лучше различать время для работы и отдыха, что положительно влияет на сон, самочувствие и работоспособность экипажа.

Красный свет может быть полезен и для здоровья

Некоторые научные исследования также свидетельствуют, что регулярное кратковременное воздействие красного света может положительно влиять на зрение людей старшего возраста.

Впрочем, именно военное применение этой технологии в первую очередь связано с тактическими преимуществами: сохранением ночного видения, скрытностью подразделений и повышением эффективности работы в темноте.

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