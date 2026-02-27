Ремонт дорог в Украине под угрозой: чиновник назвал недостающую космическую сумму

Только на первоочередной ремонт дорог общей площадью в 11 млн кв. м необходимо 15,3 млрд грн.

В Украине критически не хватает денег на ремонт дорог разных уровней - общая потребность достигает 51,3 млрд грн. Главным препятствием для восстановления дорог и привлечения инвестиций является отсутствие Дорожного фонда.

Об этом сообщил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин на заседании транспортного комитета Верховной Рады. По его словам, Агентству нужно 18,7 млрд грн на ремонт дорог международного и национального значения, 13,7 млрд грн - на ремонт дорог регионального и территориального значения, 17,4 млрд грн - на ремонт дорог областного и районного значения, а также не менее 1,5 млрд грн на прифронтовые дороги.

"Вместе эта сумма составляет 51,3 млрд грн, если мы хотим сделать все с нормальным ремонтом, который не сойдет следующей весной со снегом. На сегодня предусмотрено 4,6 млрд грн", - отметил Сухомлин.

Он добавил, что первоочередного ремонта требуют 10-11 млн кв. м дорог:

"И на сегодняшний день для выполнения нам нужно примерно 10-11 миллиардов гривен, чтобы закрыть первоочередную потребность без прифронтовой логистики.

Кроме того, он подчеркнул, что отсутствие Дорожного фонда является существенным препятствием для системного восстановления дорог и привлечения иностранных инвестиций.

"За две последние недели уже есть четыре страны, которые предварительно готовы предоставить средства в Дорожный фонд. Почему это для них очень важно? Дорожный фонд можно контролировать с помощью наблюдательных советов. Второй момент – строительство и инвестиции в украинские дороги, в инфраструктуру через Дорожный фонд дают возможность строить дороги по публично-частному партнерству, концессиям. И это механизм, который можно использовать", – сказал Сухомлин.

Ситуация на дорогах в Украине – главные новости

27 февраля вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что в стране зафиксировано более 23 млн кв. м повреждений на основных автодорогах.

Ранее глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин сообщал, что из-за ограниченного финансирования масштабные ремонты дорог в Украине откладываются на неопределенный срок. Однако часть трасс планируется восстановить.

