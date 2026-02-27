Самая тяжелая зима для дорог: в правительстве озвучили реальные масштабы повреждений автотрасс

Эта зима стала самой тяжелой для дорожной отрасли с начала полномасштабной войны.

На данный момент в Украине зафиксировано более 23 млн квадратных метров повреждений на основных автомобильных дорогах. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в парламенте во время часа вопросов к правительству.

"Эта зима стала самой тяжелой для дорожной отрасли с начала полномасштабной войны из-за сочетания резких температурных колебаний, снегопадов, ледяного дождя. Все это привело к ускорению разрушения покрытия. У нас есть объективные цифры. На сегодняшний день общий объем деформации на основных дорогах превышает 23 миллиона квадратных метров", - сказал Кулеба.

По его словам, первоочередные неотложные работы на сумму более 14 млрд грн уже находятся в обработке. Также уже сформирован план восстановления. На этой неделе в регионах начали ямочный ремонт. Кулеба подчеркнул, что в течение следующих шести месяцев в Украине приведут в порядок основные дороги.

"Ситуация сложная, проблема накапливалась годами. Большинство дорог прострочили межремонтные сроки на два и более лет. Конечно, дополнительную нагрузку дала война, поэтому правительством принято решение искать дополнительное финансирование. Оно крайне необходимо, и мы будем этим заниматься в течение всего 2026 года", - добавил вице-премьер.

Ситуация на дорогах в Украине - главные новости

Глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин сообщал, что из-за ограниченного финансирования масштабные ремонты дорог в Украине откладываются на неопределенный срок. Однако часть трасс планируется восстановить.

18 февраля премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в Украине планируют начать ремонт дорог, как только это позволят погодные условия. В первую очередь это касается стратегически важных маршрутов, которые обеспечивают логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры.

