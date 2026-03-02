В Украине стартовал ремонт дорог: Свириденко раскрыла, где облегчат движение в ближайшее время

Речь идет не о капитальных, а именно об оперативных ремонтах покрытия на приоритетных участках.

В Украине стартовали текущие ремонты автомобильных дорог общего пользования. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Выполняется первоочередное восстановление дорожного покрытия общей площадью более 3,5 млн кв. метров. Речь идет не о капитальных, а именно об оперативных ремонтах покрытия на приоритетных участках, где уже позволяют погодные условия", - отметила она.

По словам премьера, в первую очередь это касается международных и национальных маршрутов, обеспечивающих военную логистику, эвакуацию, подвоз гуманитарных грузов, жизнеобеспечение общин и работу критической инфраструктуры, в том числе и в прифронтовых общинах.

Свириденко подчеркнула, что правительство в дальнейшем будет увеличивать объемы ремонтов дорог и финансирование. Сейчас привлечено более 140 бригад, а это почти 1000 работников.

Кроме того, в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины сообщили, что с начала года на дорогах государственного значения было ликвидировано 35,7 тыс. кв. м. аварийной ямковости.

Отмечается, что работы выполнялись на десяти международных автодорогах и отдельных участках национальных трасс. В частности, 1 марта было ликвидировано 4,1 тыс. кв. м. аварийной ямочности с использованием холодных и частично горячих асфальтобетонных смесей. При этом на 2 марта запланировано выполнить не менее 9 тыс. кв. м. ремонта покрытия в зависимости от погодных условий. Работы продолжаются на основных дорогах государственного значения.

В Минразвития подчеркнули, что в условиях военного положения приоритетом остаются прифронтовые дороги. Из-за длительного отсутствия полноценных капитальных ремонтов в предыдущие годы и сложных погодных условий этой зимой наблюдается значительное разрушение покрытия и в других регионах.

"В настоящее время погодные условия еще не позволяют проводить масштабные ремонты. При низких температурах и повышенной влажности такие работы не обеспечивают необходимого качества и долговечности. После стабилизации погодных условий будут начаты более масштабные восстановительные работы", - добавили в пресс-службе ведомства.

27 февраля глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин заявил, что в Украине критически не хватает денег на ремонт дорог. Общая потребность достигает 51,3 млрд грн. Главное препятствие для восстановления дорог и привлечения инвестиций - отсутствие Дорожного фонда.

Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщал, что в Украине зафиксировано более 23 млн кв. м. повреждений на основных автодорогах.

Ранее глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин заявил, что из-за ограниченного финансирования масштабные ремонты дорог откладываются на неопределенный срок. Однако часть трасс все же планируется восстановить.

