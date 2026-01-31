На границе с Молдовой остановили пропуск транспорта, – таможня

Речь идет о выходе из строя центральных баз данных таможенных органов Молдовы.

На украинско-молдавской границе временно не осуществляется пропуск транспортных средств и товаров.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, обращаясь к гражданам и международным перевозчикам, которые планируют пересекать границу с Республикой Молдова.

"На украинско-молдавской границе временно не осуществляется пропуск транспортных средств и товаров в связи с выходом из строя центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова", – говорится в сообщении.

При этом просят учитывать данную информацию при планировании пересечения границы.

Отмечают, что о возобновлении пропускных операций будет сообщено.

Блэкаут в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что аварийные отключения света в областях Украины вызвало технологическое нарушение в энергосистеме, что привело к каскадному отключению в энергосети. Пообещал, что в течение ближайших часов свет будет восстановлен.

По его словам, сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это вызвало каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях.

