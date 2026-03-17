Эти бренды вне конкуренции: названы самые популярные мотоциклы в Украине

В сегменте новых мотоциклов доминируют бренды Kovi, Spark и Lifan.

В течение февраля в Украине зарегистрировали 2869 мототранспортных средств. Хотя этот показатель и ниже прошлогоднего, он свидетельствует о формировании новых потребительских тенденций. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Больше всего сделок заключено в сегменте внутренних перепродаж – 1419. Это на 25,8% меньше, чем в январе, и на 33,9% меньше, чем в прошлом году.

Неожиданно стремительно вырос импорт подержанных мотоциклов – на 62,6% по сравнению с январем, что свидетельствует о желании опытных покупателей заранее приобрести качественную технику из-за рубежа.

Видео дня

Рынок новых импортных мотоциклов демонстрирует стабильность: 1224 единицы. Фиксируется лишь минимальное снижение на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Внутренний рынок мотоциклов

На внутреннем вторичном рынке сохраняется баланс между известными брендами и бюджетными моделями. Лидером здесь выступает Honda с показателем в 156 единиц.

Японские производители по-прежнему остаются "твердой валютой" для покупателей. Потребители отдают предпочтение технике, которая годами доказывает свою надежность, превращая лидеров сегмента не только в средство передвижения, но и в стабильный способ сбережения средств.

Импорт подержанных мотоциклов

Сегмент "свежепривезенной" подержанной техники остается наиболее ориентированным на бренды. Здесь лидируют марки, формирующие мировую мотокультуру. В тройку лидеров входят Honda (64 единицы), Yamaha (48) и Kawasaki (38).

В целом украинцы, покупающие мотоциклы за рубежом, чаще всего выбирают либо мощные дорожные модели, либо статусные байки для путешествий. Именно поэтому этот сегмент содержит наибольшую концентрацию легендарных брендов, включая американскую и немецкую классику.

Рынок новых мотоциклов

В сегменте новых мотоциклов ситуация существенно отличается от других частей рынка. Здесь преобладает рациональный подход и внимание к стоимости. Более 90% моделей из десятки лидеров принадлежат брендам, которые предлагают технику для повседневного использования, логистики или начального уровня внедорожных развлечений.

Лидером стал бренд, который активно развивает нишу эндуро и кроссовых мотоциклов, что отражает растущую популярность активного отдыха среди молодежи. Речь идет о Kovi, показатель которого составляет 162 транспортных средства. Сразу за ним идут Spark и Lifan.

Популярность бюджетных брендов объясняется тем, что они позволяют приобрести новый мотоцикл с гарантией по цене, сопоставимой с подержанным японским мотоциклом.

В то же время один из японских производителей удерживает место в десятке самых популярных даже среди новых моделей, что свидетельствует о существовании группы клиентов, готовых платить больше за премиальное качество даже при покупке техники прямо из салона.

