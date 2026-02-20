Их разметают покупатели: названы самые популярные мотоциклы в Украине

В категории новых мотоциклов основную долю рынка контролируют китайские бренды.

Рынок мототехники в январе 2026 года остался устойчивым к сезонным колебаниям, подтверждая изменение подходов украинцев к использованию двухколесного транспорта. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

По словам специалистов, мотоцикл в Украине окончательно перестал быть предметом роскоши или хобби и стал средством первой необходимости.

За первый месяц года на внутреннем рынке было заключено 1859 сделок купли-продажи, что на 120% больше, чем в январе прошлого года. Импорт подержанных мотоциклов составил 135 единиц, что на 42,6% меньше по сравнению с декабрем. Продажи новых мотоциклов достигли 1210 единиц – это на 5% больше, чем в январе 2025 года, но на 16% меньше декабрьских показателей.

Внутренний рынок

На внутреннем вторичном рынке четко выделяются два направления. Во-первых, сохраняется высокая ликвидность классических японских мотоциклов от Honda (224 единицы), Yamaha (171), Suzuki (129) и Kawasaki (103). Эти бренды составляют основу качественной подержанной техники, которая стабильно меняет владельцев независимо от сезона.

С другой стороны, на вторичном рынке активно растет присутствие китайских брендов. Мотоциклы Lifan (147), Musstang (63) и Spark (55) все чаще перепродаются внутри страны, что свидетельствует о насыщении рынка доступными бюджетными моделями.

Импорт подержанных мотоциклов

Январь традиционно остается наименее активным месяцем для импорта подержанных мотоциклов. Сейчас в страну поступают преимущественно единичные экземпляры, ценные для коллекционеров или приобретенные на аукционах заранее.

Кроме классических японских брендов, в сегменте подержанных мотоциклов заметно присутствие американских Harley-Davidson (9 единиц) и Indian (5), а также европейских BMW (5), Triumph (4), Ducati (2) и KTM (2).

Для большинства импортеров январь служит периодом логистической подготовки к весеннему спросу, когда объемы регистраций традиционно растут.

Новые мотоциклы

В сегменте новых мотоциклов доминируют китайские бренды, которые становятся основным средством передвижения в регионах. Лидерами продаж стали Spark (180 единиц), Lifan (141) и Forte (130). Это максимально простая и доступная техника, заменяющая общественный транспорт или устаревшие советские модели.

Также на рынке относительно широко представлен индийский бренд Bajaj (83), который удерживает свои позиции благодаря надежности – важному фактору для утилитарного использования.

Украинский авторынок – последние новости

На украинском авторынке произошли большие изменения. Январь 2026 года ознаменовался возвратом к истокам в сегменте силовых установок, ведь декабрьский ажиотаж вокруг электромобилей резко спал.

Двигатели внутреннего сгорания постепенно восстанавливают свои позиции, хотя это скорее результат ситуативных обстоятельств, чем эволюционных изменений. Напомним, что с 1 января 2026 года в Украине отменили льготы по НДС на импорт электромобилей, что привело к удорожанию электрокаров.

Кроме того, в январе 2026 года на внутреннем рынке Украины было заключено 3553 сделки купли-продажи подержанных электромобилей. Среди моделей с огромным отрывом лидирует Nissan Leaf, который остается наиболее понятным и доступным вариантом для украинских потребителей.

