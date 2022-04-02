Уехать из Киева на личном транспорте очень трудно - лучше воспользоваться поездом.

Столица Украины сильно пострадала во время войны с Россией. Киевляне продолжают убегать от взрывов и обстрелов на запад Украины или заграницу. Уехать на своем транспорте из столицы трудно, но для желающих покинуть город действуют бесплатные эвакуационные поезда.

Проезд в поездах платный, приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди. Некоторые эвакуационные поезда будут бесплатными. Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов или даже дней. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло.

Эвакуационные поезда из Киева 2 апреля

01:00 - 754 Дарница - Харьков-Пасс.*

01:36 – 15/16 Рахов – Харьков-Пасс.

02:30 - 21/22 Трускавец - Харьков-Пасс.*

03:42 1/2 Харьков-Пасс. - Ивано-Франковск*

05:05 - 138/137 Лозовая - Хмельницкий

05:40 - 142/141 Львов - Лозовая

06:45 - 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс.*

08:30 - 715/716 Киев-Пасс - Пшемысль*

11:46 – 45/46 Ужгород – Лозовая*

13:09 – 142/141 Лозовая – Львов

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск*

14:07 - 749/750 Киев-Пас - Вена*

14:25 - 769/770 Киев-Пасс - Каменец-Подольский*

15:02 - 55/56 Киев-Пасс - Рахов*

17:06 - 743 Дарница - Львов*

17:09 - 13/14 Киев-Пасс - Солотвино

17:42 - 790/789 Киев-Пасс - Кропивницкий*

17:42 - 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг*

18:30 – 81/82 Киев-Пасс – Ужгород*

19:06 – 43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск

19:13 – 67/68 Киев-Пасс – Варшава*

19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм*

19:48 - 95/96 Киев-Пасс - Рахов*

20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород*

20:12 - 49/50 Киев-Пасс - Трускавец*

20:21 – 57/59 Киев-Пасс – Ворохта*

20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп*

21:07 - 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*

21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная*

21:22 - 98/97 Киев-Пасс - Ковель*

21:28 - 76/75 Киев-Пасс - Кривой Рог-Главный*

21:50 – 15/16 Харьков-Пас. - Рахов

22:22 - 7/8 Киев-Пасс - Черновцы*

22:27 - 45/46 Лозовая - Ужгород

22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов*

22:49 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая*

23:46 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий*

* Билеты в продажу

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