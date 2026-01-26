На границе с Польшей проблемы в пунктах пропуска: в ГПСУ объяснили, что произошло

Произошел технический сбой во всех польских пунктах пропуска, граничащих с Львовской и Волынской областями.

В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных - это коснулось всех пунктов пропуска во Львовской и Волынской областях.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, поезда будут оформляться в замедленном режиме.

"Во всех польских пунктах пропуска, граничащих с Львовской и Волынской областями, произошел технический сбой в работе базы данных пограничной службы Республики Польша. Сейчас специалисты работают над устранением неполадок", - говорится в сообщении.

Пограничники просят учесть эту информацию при планировании поездки. При этом отмечают, что сейчас скопления транспортных средств в направлении выезда и въезда не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, в правительстве пообещали, что упростят пограничный и таможенный контроль в международных поездах. Новый режим заработает на маршрутах Киев - Перемышль и Киев - Хелм.

Премьер-министр Юлия Свириденко сказала, что поезд больше не будет делать длительную остановку на границе, чтобы пассажиры прошли необходимые процедуры. Теперь таможенники и пограничники будут проводить контроль пассажиров во время движения на подъезде к границе.

