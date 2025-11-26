Запуск ускоренного контроля в движении ожидается с января, после чего систему масштабируют на другие поезда.

В Украине упростят пограничный и таможенный контроль в международных поездах. Новый режим заработает на маршрутах Киев - Перемышль и Киев - Хелм.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, поезд больше не будет делать долговременную остановку на границе, чтобы пассажиры прошли необходимые процедуры. Теперь таможенники и пограничники будут проводить контроль пассажиров во время движения на подъезде к границе.

"Делаем международные путешествия для украинцев более удобными. Сегодня приняли решение, которое позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда - без длительных остановок на границе и без лишнего стресса для пассажиров", - отметила премьер.

По ее словам, такой формат уже работает в отдельных поездах "Интерсити+" на польском направлении.

"Теперь планируем распространить эту практику постепенно и на спальные вагоны ночных международных маршрутов", - отметила Свириденко.

Она добавила, что ожидается запуск ускоренного контроля в движении в отдельных поездах уже с января, после чего систему масштабируют на другие поезда этих направлений.

Следует отметить, что ежемесячно рейсами Киев - Перемышль и Киев - Хелм путешествуют более 130 тысяч украинцев.

На прошлой неделе УЗ запустила продажу онлайн-билетов на пригородные поезда и City Express. Покупка онлайн-билетов пока доступна без льготных категорий пассажиров, такая опция появится позже. Пока есть возможность покупки полного и детского билетов.

А в декабре "Укрзализныця" запустит пилот новой программы "УЗ-3000". Украинцы смогут бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны до 3 тысяч километров.

