В Украине изменили правила пересечения границы для некоторых автобусов: что изменилось

Изменения касаются маршрутов, протяженность которых составляет не более 400 километров.

В Украине обновили функционал пересечения границы через систему "єЧерга" для автобусов на так называемых коротких маршрутах.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, речь идет о маршрутах, протяженность которых составляет не более 400 километров и которые имеют два и более пересечений границы в сутки.

Отныне, если перевозчик выполняет короткий маршрут, система "єЧерга" предоставляет возможность забронировать ровно такое количество мест в очереди, которое соответствует количеству пересечений границы в сутки, предусмотренных разрешением на регулярный маршрут. У таких маршрутов в очереди бронирования будет отображаться специальная отметка.

Видео дня

"Короткие маршруты имеют свою специфику – один и тот же автобус может пересекать границу несколько раз в сутки. Именно поэтому мы обновили функционал так, чтобы бронирование в онлайн-очереди соответствовало фактическому количеству разрешенных пересечений и давало доступные возможности для работы перевозчика", – отметил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

Пересечение границы Украины - главные новости

В 2023 году на одном из международных автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей запустили электронную очередь пересечения границы для грузовиков – "єЧерга". Целью "єЧерги" стало сократить время простоя грузовиков непосредственно на границе.

Уже в мае 2023 года электронная очередь пересечения границы для грузовиков начала работать сразу в 16 пунктах пропуска.

В апреле 2024 года на границе Украины с Молдовой заработала "єЧерга" уже для автобусов. На десяти пунктах пропуска с Молдовой каждому автобусу была предоставлена возможность выбрать время пересечения границы в рамках услуги "єЧерга".

В декабре 2025 года стало известно, что Министерство развития общин и территорий готовит пилотный проект пересечения государственной границы легковыми автомобилями через электронную систему "єЧерга". Ожидается, что запуск новых правил планируется в тестовом режиме на одном из пунктов пропуска.

Вас также могут заинтересовать новости: