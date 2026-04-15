В Европе представили проект революционного пассажирского самолета с шестью электродвигателями

Электрический самолет E9X может произвести настоящую революцию в сфере региональных авиаперевозок.

Нидерландский стартап Elysian Aircraft показал обновленный концепт электрического самолета E9X, который существенно отличается от того, что демонстрировали ранее. Об этом сообщает FlightGlobal.

Elysian давно вынашивает планы по созданию электрического самолета. На более раннем концепте можно увидеть машину, которая имела восемь двигателей. Позже компания перепроектировала самолет – на представленном сейчас проекте их "всего" шесть.

Сообщается, что E9X рассчитан на перевозку от примерно 90 до 100 пассажиров на расстояние более 750 километров. Есть планы увеличить это расстояние примерно до 1000 километров по мере развития аккумуляторных технологий.

Elysian Aircraft делает ставку на практически нулевые выбросы и снижение эксплуатационных расходов.

Ключевая особенность E9X – это распределенная тяга с несколькими электродвигателями вдоль крыла и интеграция батарей в единую конструкцию. По данным профильных источников, дополнительно предусмотрена аварийная турбинная установка, что важно для сертификации.

Разработчики уже провели летные испытания уменьшенного демонстратора, подтвердив аэродинамику, устойчивость и работу электрической силовой установки. Это позволило перейти от расчетов к более прикладной инженерной фазе.

Выход самолета на рынок запланирован на 2030-е годы – как раз к ожидаемому прорыву в разработке аккумуляторов.

Напомним, ранее в российском городе Казань состоялась первая презентация макета пассажирского самолета Ту-454.

Речь идет о дальнемагистральном широкофюзеляжном авиалайнере, подобном Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350. Таким образом, это один из самых амбициозных проектов российской гражданской авиации, которые когда-либо представлялись.

Также УНИАН писал, что на форуме в Казани показали модель удлиненного лайнера семейства МС-21 – проект получил название МС-21-500. Предполагается, что он займет нишу Boeing 757 и Boeing 767.

