Завершение работ должно состояться осенью следующего года.

Компания "Автомагистраль-Юг" в рамках текущего среднего ремонта Харьковской объездной дороги начала новый этап работ - армирование слоев асфальтобетонного покрытия.

Об этом сообщает официальная Facebook-страница программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Завершение работ должно состояться осенью следующего года.

"Сейчас на объекте продолжается комплекс работ по фрезерованию покрытия. Параллельно наши бригады расчищают придорожную полосу от кустарников и мелколесья, выполняют расширение земляного полотна на участках с переходно-скоростными полосами и устраивают выравнивающий слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси", - сообщили в компании "Автомагистраль-Юг".

Также на локальных участках выполняется комплекс работ по усилению слабой дорожной основы. На этих отрезках проектом предусмотрено устройство слоев из щебеночно-песчаной смеси, СФОВ и крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

Для повышения несущей способности и для предотвращения развития колейности и трещин на покрытии специалисты компании выполняют армирование геосетками и георешетками из композитной арматуры.

Масштабный проект по восстановлению объездной дороги ведется с марта на двух отрезках км 472+040 - км 493+400 и км 493+400 - км 516+400. Автомагистраль-Юг выполняет работы от транспортной развязки возле города Дергачи в направлении Донецкой области. Общая протяженность участков - более 44 км.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко показал, как ведется строительство объездной дороги вокруг Днепра. По его словам, Северный обход Днепра завершат строить ко Дню независимости в текущем году.

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Автор: Иван Бойко