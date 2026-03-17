Украина готовится возобновить работу аэропортов: Кабмин создал специальную рабочую группу

В обязанности группы будет входить организация мероприятий по защите критически важной инфраструктуры в сфере гражданской авиации

В Украине началась подготовка к возобновлению работы аэропортов. Министерство развития общин и территорий Украины создало специальную рабочую группу, указ подписал вице-премьер-министр по вопросам восстановления Алексей Кулеба.

Как указано в документе, рабочая группа будет заниматься разработкой предложений для руководства министерства по возобновлению полетов гражданской авиации в воздушном пространстве Украины.

Также в ее обязанности будет входить организация мероприятий по защите критической инфраструктуры в сфере гражданской авиации.

Поясняется, что рабочая группа будет действовать как консультативно-совещательный орган при министерстве. При этом в ее состав могут привлекаться представители центральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, имеющих отношение к отрасли авиации.

Отмечается, что на заседаниях рабочая группа будет разрабатывать предложения и рекомендации относительно возможного возобновления работы аэропортов и полетов гражданской авиации в Украине. Решения будут приниматься большинством голосов присутствующих членов группы.

Из-за полномасштабного российского военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года "Украэрорух" объявил о решении закрыть воздушное пространство страны для гражданских самолетов.

Ранее УНИАН сообщал, что издание Fox News прогнозирует, что хаос в авиаперевозках может длиться долго, даже при условии, что конфликт на Ближнем Востоке прекратится в ближайшее время, а судоходство не будет заблокировано. Не исключается, что цены на авиабилеты могут подорожать из-за поставок авиационного топлива. Добавляется, что трейдеры энергетического рынка внимательно следят за ситуацией в Ормузском проливе, поскольку перебои, вызванные ударами США и Израиля, могут повлиять на глобальные поставки нефти и газа.

Также мы писали, что в Международном аэропорту Дубая временно приостановили авиарейсы после того, как иранский беспилотник попал в топливный резервуар в понедельник, 16 марта. Временная остановка рейсов связана с соображениями безопасности для пассажиров и персонала. Пассажирам рекомендовали обращаться к своим авиакомпаниям для получения актуальной информации о рейсах. Власти Дубая сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет, а вокруг района были приняты необходимые меры безопасности.

