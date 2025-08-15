Хазан рассказал, что теоретически нужно было бы сделать Украине, чтобы открыть аэропорт во Львове во время войны.

Восстановление в Украине безопасных полетов гражданской авиации во время войны невозможно, уверен президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан. Об этом он сказал в эфире Киев24.

По его словам, израильская модель использования воздушного пространства Украины нам не подходит. И даже партрулирование неба авиацией западных союзников не обеспечит полную безопасность для пассажиров и инфраструктуры.

"Украина находится в других реалиях, чем государство Израиль. И у нас другие средства обороны воздушного пространства. К большому сожалению нам систем противовоздушной обороны не хватает, мы не можем существовать и выполнять полеты гражданской авиации так, как это происходит в Израиле", - считает Хазан.

Он пояснил, что запустить работу аэропорта можно при выполнении ряда вещей по безопасности. И патрулирование - это лишь одна из них.

"Авиационная компонента - это одно из средств, которое будет обеспечивать определенный процент безопасности, то есть перекрывать. А остальные? Мы можем поставить 14 пусковых установок ракет "Пэтриот", например во Львовском аэропорту, так же как 14 установок стоят в аэропорту польского Жешува? Мы можем себе такое позволить?", - отметил Хазан.

По его словам, во время воздушной тревоги в аэропорту надо обеспечить безопасность большому количеству людей - пассажиров, работников аэропорта, пилотов и экипажей. А кроме того, людей, которые находятся во Львове.

"То есть мы должны понимать, что надо будет откуда-то взять средства противовоздушной обороны, которыми обеспечить соответствующий уровень безопасности. А у нас средств, которые имели бы возможность привлечь хотя бы в один аэропорт города Львова, в Украине не хватает", - сказал Хазан.

По его личному мнению, когда наступит победа, когда будет открыто воздушное пространство, тогда Украина будет выполнять гражданские полеты в воздушном пространстве Украины.

"Все перед тем - рассуждения что, где, как - это обычная спекуляция", - убежден эксперт.

Хазан уверен, что сейчас вообще не время это обсуждать, потому что надо сохранить страну и выжить всем.

Защита неба над Украиной

Как сообщал УНИАН ранее, издание The Times пишет, что британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты украинских портов и городов. Вместо этого предлагают более "реалистичную миссию", включающую обеспечение безопасности с воздуха над Западной Украиной, поддержку подготовки украинских военных и разминирование Черного моря. В частности для патрулирования неба над Украиной и предотвращения российских атак планируют использовать такие самолеты, как "Тайфуны" или F-35.

Также мы писали, что Великобритания не исключает участия своих истребителей в патрулировании неба над западной частью Украины в рамках инициативы "Небесный щит". Еще 6 марта появились сообщения, что флот из 120 истребителей может быть развернут в рамках инициативы "Небесный щит", чтобы предотвратить удары по важным ядерным объектам без дальнейшей эскалации с Россией.

