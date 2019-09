Операционная система iOS 13 выйдет 19 сентября: какие модели iPhone можно обновить

Новая версия несет ряд важных обновлений для популярных среди пользователей приложений, в частности – Maps, Photos, и Reminders.

Новая мобильная операционная система от компании Apple – iOS 13, выйдет 19 сентября, и будет доступна на актуальных смартфнонах iPhone, начиная с моделей iPhone 6S и iPhone SE.

Как сообщает The Verge, немного позже, 30 сентября, для системы выйдет первое обновление 13.1.

Новая версия несет ряд важных обновлений для популярных среди пользователей приложений, в частности – Maps, Photos, и Reminders. Дизайн Apple Maps был переработан, добавлена функция оценки ожидания общественного транспорта в реальном времени.

В iOS 13 появится давно ожидаемая темная цветовая схема Dark Mode. Из прочих изменений отмечается новое приложение Find My, которое объединит приложения Find My iPhone и nd Find My Friends. Предусмотрена новая клавиатура для быстрого набора сообщений.

Мемозди можно будет превращать в стикеры, а в приложении Health app появится возможность отслеживать менструальные циклы.

iOS 13 совместима со следующими устройствами:

Phone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

iPod Touch (седьмого поколения)

Напомним, в Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния, США) 10 сентября компания Apple презентовала свои новинки - линейку iPhone 11, "умные" часы Apple Watch, а также удивила обновленным iPad.