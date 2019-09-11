Операционная система iOS 13 выйдет 19 сентября: какие модели iPhone можно обновить
Новая мобильная операционная система от компании Apple – iOS 13, выйдет 19 сентября, и будет доступна на актуальных смартфнонах iPhone, начиная с моделей iPhone 6S и iPhone SE.
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Как сообщает The Verge, немного позже, 30 сентября, для системы выйдет первое обновление 13.1.
Новая версия несет ряд важных обновлений для популярных среди пользователей приложений, в частности – Maps, Photos, и Reminders. Дизайн Apple Maps был переработан, добавлена функция оценки ожидания общественного транспорта в реальном времени.
В iOS 13 появится давно ожидаемая темная цветовая схема Dark Mode. Из прочих изменений отмечается новое приложение Find My, которое объединит приложения Find My iPhone и nd Find My Friends. Предусмотрена новая клавиатура для быстрого набора сообщений.
Мемозди можно будет превращать в стикеры, а в приложении Health app появится возможность отслеживать менструальные циклы.
iOS 13 совместима со следующими устройствами:
Phone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6S
iPhone 6S Plus
iPhone SE
iPod Touch (седьмого поколения)
Напомним, в Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния, США) 10 сентября компания Apple презентовала свои новинки - линейку iPhone 11, "умные" часы Apple Watch, а также удивила обновленным iPad.