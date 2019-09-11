Apple презентовала новые iPhone 11, а также Apple Watch 5 и iPad (фото, видео)

Наиболее долгожданной новинкой Apple стали три модели iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

В Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния, США) 10 сентября компания Apple презентовала свои новинки - линейку iPhone 11, "умные" часы Apple Watch, а также удивила обновленным iPad.

Презентацию Apple решили начать с игрового сервиса Arcade. Гостям показали несколько игр, доступных только для сервиса Arcade. Подписка на сервис будет стоить 5 долларов в месяц. Доступно это удовольствие будет с 19 сентября в более чем 160 странах.

Также глава компании Тим Кук вспомнил и про сервис Apple TV+. Он представил трейлер оригинального фильма от Apple "Смотри" с Джейсоном Мамоа в главной роли.

Премьера фильма состоится 1 ноября. Подписка на Apple TV+ будет также стоить 5 долларов.

Видео: Apple TV

iPad 7 и iPad OS

Шоу Apple продолжилось представлением новых iPad 7-го поколения на операционной системе iPad OS.

Дисплей новой модели составит 10,2 дюйма. Корпус новых iPad состоит из переработанного алюминия.

Также, Тим Кук рассказал о iPadOS - новой операционной системе специально для айпадов, которая выросла из iOS.

Новый iPadOS будет в 2 раза быстрее предыдущей версии. Он также оснащён smart-коннектором для Apple Pencil и клавиатуры.

В новых планшетах теперь можно будет свернуть экранную клавиатуру и перемещать ее по экрану. Также появилась возможность редактировать видео прямо в галерее, так же просто, как фотографии. А карандашом Apple можно будет делать скриншоты.

Цена на новую модель iPad стартует от 329 долларов.

Видео: Tech Insider

Apple Watch 5

Во время презентации компания Apple представила новые Apple Watch пятого поколения.

Дизайн Apple Watch не изменился, но теперь в этих умных часах есть "always on"-дисплей, который в режиме покоя уменьшает свою яркость.

Также в новой модели есть встроенный компас, и возможность экстренного вызова даже без iPhone.

Теперь часы будут измерять еще и уровень шума вокруг пользователя, и сообщать об его влиянии на ваши уши. Два других приложения помогут следить за женским здоровьем и отслеживать менструальный цикл, а еще позаботиться о вашем сердце.

Автономность нового поколения Apple Watch Series 5 - 18 часов.

Новинка сделана из полностью перерабатываемого алюминия, при этом есть титановая и керамическая версия. Также можно будет купить часы в золотом цвете. Ну и куда же без новых ремешков.

Стоить часы будут $399. А вот Apple Watch Series 3 подешевели до $199.

Видео: Apple

Новые iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

Представлять новые iPhone вышел лично Тим Кук. Он напомнил, что это самый популярный смартфон в мире.

И в 2019 году Apple презентовала три новых модели - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Базовая модель iPhone 11 получила двойную камеру на квадратном блоке. Она снимает в широком и ультрашироком формате.

У новых iPhone имеется ночной режим съемки. Кроме того, впервые во фронтальную камеру добавили режим SlowMotion.

Пользователь сможет менять режимы съемки во время создания видео, в том числе переключаться на широкоугольную камеру.

Экран нового iPhone 11 составит 6,1 дюйма. "Челка" у iPhone 11, как и ожидалось, никуда не делась.

В iPhone 11 встроен новый процессор A13 Bionic. Apple утверждает, что это самые быстрые процессор и видеосистема среди всех телефонов.

Работать iPhone 11 сможет на час дольше по сравнению с iPhone XR. Также он оснащен звуковой системой Dolby Atmos.

Смартфоны попадут на рынок в нескольких цветах: пастельный красный, сиреневый, желтый, зеленый, и традиционные белый и черный.

Видео: Apple

Новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max имеют уже тройную камеру. Основная камера состоит из трех модулей: основной с широким углом обзора, сверхширокоугольный как у iPhone 11 и зум-объектив с трехкратным модулем.

Все три камеры могут записывать видео в разрешении 4К. Новая технология Deep Fusion позволяет делать сразу 9 фото, и с помощью искусственного интеллекта выбирает и объединяет лучшие пиксели для получения широкого динамического диапазона.

Как и у базового iPhone 11, в версиях Pro пользователь сможет менять режимы съемки во время создания видео, в том числе переключаться на широкоугольную камеру.

К слову, широкоугольный объектив новых iPhone позволяет Face ID распознавать лицо, в том числе если телефон лежит на столе.

Смартфоны iPhone 11 Pro и 11 Pro Max получили экраны с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов с вырезом под фронтальную камеру, улучшенный дисплей, который назвали Super Retina XDR, а также процессор A13 Bionic. Корпус выполнен из стекла и стали. Имеет новое олеофобное покрытие.

Экран телефона на 15 процентов энергоэффективнее прошлого поколения.

Apple утверждает, что iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше, чем Xs, а 11 Pro Max - на пять часов дольше, чем Xs Max.

Смартфон iPhone 11 Pro выйдет в полуночном зеленом, белом, черном и золотом цветах.

iPhone 11 могут находиться под водой до 2,5 часа, в отличие от прошлых моделей, рассчитанных на полчаса устойчивости к воде. Но, удлиненный период пребывания под водой доступен только в этой модели, а вот версии Pro также могут находиться под водой только 30 минут.

Цена на iPhone 11 Pro стартует с $1000; на iPhone 11 Pro Max - $1100. Цена на iPhone 11 стартует от 699 долларов.

Видео: Apple